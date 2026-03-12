Plemena u Survivoru pokušat će izboriti imunitet, a Barbara ima zaštitnika: 'Odaberi mene...'

Prije odlaska na poligon na kojem će plemena u Survivoru pokušati izboriti plemenski imunitet, u središtu zbivanja naći će se Stipe. Njega muči posjedovanje tajnog imuniteta, zbog čega će potražiti savjet od Roka koji je osvojio osobni imunitet, „Roko je glas razuma jer on zbilja mudro govori za svoju dob. Nevjerojatno je inteligentan i sposoban. Govori mi da imunitet mudro iskoristim kad za to dođe vrijeme“, reći će Stipe, priznajući kako ga moć koju ima u rukama trenutno više opterećuje nego što mu donosi sigurnost.

Razgovor između njih dvojice otvorit će i pitanje nominacija, a Stipe će Roka suočiti s neobičnim prijedlogom – da upravo njega odabere kao kandidata za eliminaciju. „Time štitim osobe do kojih mi je stalo. Ne želim da odabere nekoga kome bi to bilo teško“, objasnit će Stipe, čiji će plan zapravo, kako će istaknuti, biti pokušaj zaštite Barbare.

Roko će ipak jasno dati do znanja da Stipe nije među onima o kojima razmišlja za eliminacijsku borbu. „Tvoje ime je daleko od moje odluke, jer puno doprinosiš u kampu, igraš igre u kojima daješ najbolje od sebe“, poručit će mu Roko.

U međuvremenu će se oba plemena suočiti s izazovom na poligonu u moru, gdje će snaga i koordinacija biti presudne. Natjecatelji će morati djelovati kao tim. Četvero njih nosit će jednog člana koji će prelaziti platforme sve do cilja. Uz plemenski imunitet, pobjednike će čekati i slatka nagrada: čokoladni muffini i ledena kava.

Hoće li žuto pleme uspjeti izbjeći i sljedeće plemensko vijeće ili će Stipe uistinu dati svoj tajni imunitet kako bi zaštiti Barbaru, ne propustite pogledati u novoj epizodi Survivora.