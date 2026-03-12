Stefan iznenadio mnoge na plemenskom vijeću 'Survivora': 'Večeras neću biti džentlmen'

Posljednja igra u Survivoru koja je zahtijevala preciznu suradnju i jasnu komunikaciju parova, završila je pobjedom žutog tima rezultatom 7:5, čime su njegovi članovi osvojili plemenski totem koji im je na vijeću jamčio sigurnost. Poraz je značio da zeleni moraju birati koje će svoje članove poslati u eliminacijsku borbu.

Na plemenskom vijeću glasovi su bili raspršeni među više imena te su se na papiru našli Dunja, Čedomir, Lana, Nemanja i Ana, no najviše ih je ipak dobila Maja. Stefan, koji je imao osobni imunitet, prije glasanja dao je naslutiti svoju strategiju. Odlučio je najprije vidjeti koga će tim nominirati, a tek potom odabrati protivnika. Njegova odluka iznenadila je mnoge kada je odabrao Dunju. „Mama me odgojila da budem džentlmen, ali večeras to neću biti“, objasnio je Stefan svoj potez.

Dunja nije skrivala iznenađenje zbog tog izbora. „U šoku sam. Očekivala sam da će izgovoriti žensko ime, ali nisam očekivala da ću to biti ja. Nisam se pokazala posebna na poligonima, ali mislim da sam u kampu sasvim solidna, kao i ostale djevojke“, rekla je.

Prije samog glasanja, Miloš je pokušao smiriti napetosti i objasniti način na koji funkcionira njihov tim. „Zeleni tim igra timski i dogovaramo se“, poručio je.

Sudbina nominiranih još nije konačna. Ako na sljedećem poligonu ponovno izgube zeleni, u eliminacijsku borbu poslat će još jednog svog člana. U slučaju poraza žutih, Dunji i Maji pridružit će se još dvoje kandidata, pa napetost u oba tabora tako ostaje visoka.