Alen Sesartić (39), splitski je koreograf s preko 20 godina iskustva u plesnoj industriji. Hrvatskoj javnosti postao je poznat 2016. godine kada je bio jedini Hrvat koji je prošao plesnu audiciju Lady GaGe (34) te je nastupao na njenom koncertu u Parizu.

U svojoj karijeri surađivao je s brojnim zvijezdama s hrvatske i regionalne estrade. Samo dio popisa čine Maja Šuput, Jelena Rozga, Doris Dragović, Nina Badrić i Lana Jurčević, a aktivan je i na srpskoj estradi.

Jedini je Hrvat koji je ikada koreografirao za natjecatelje srpske Beovizije 2020. godine. Tada je upoznao i grupu Hurricane, ovogodišnje predstavnice Srbije na Eurosongu. Upravo taj događaj, promijenio mu je život. Alen je, naime, u siječnju doživio tešku prometnu nesreću na putu iz Splita za Beograd na pregovore za koreografiranje nastupa grupe Hurricane na ovogodišnjem Eurosongu.

Samo sekunde dijelile su ga od smrti.

- Bilo je stvarno strašno. Svaki dan se ustanem i zahvalim Bogu što sam još tu, a slike nesreće često mi prođu kroz glavu. Nije lako - kaže nam, nerado se prisjećajući nesreće koja se dogodila 5. siječnja ove godine.

Vozač automobila, Alenov poznanik, u jednom je trenutku izgubio kontrolu nad vozilom i sletjeli su s ceste. Policiju i Hitnu pomoć nazvao je prolaznik koji je stao kako bi im pomogao.

- Prvo pitanje policajaca koji su stigli na mjesto nesreće bilo je jesmo li živi. Pravo je čudo da smo obojica još uvijek disali - kaže Alen. Automobilom su probili zaštitnu ogradu na autocesti i prevrnuli se na bok. Alen je u tom trenutku doživio kliničku smrt.

- Dobio sam snažan udarac u glavu koji me odmah onesvijestio. Jezik mi je upao u grlo i počeo sam se gušiti. Srećom, ostao sam živ, no zadobio sam hematom na mozgu koji mi je dao privremenu amneziju zbog čega se ne sjećam gotovo ničega prvih nekoliko dana bolnice. Osim toga, zadobio sam prijelome na 15 mjesta - priča nam Alen.

Zvala ga Maja Šuput

U nesreći je slomio osam rebara, zdjelicu na četiri mjesta i tri kralješka. Kako bi mu se utvrdile sve ozljede morao je promijeniti tri bolnice u kojima je ukupno zadržan gotovo četiri tjedna.

- Sve mi je nekako u magli. Zadnje čega se sjećam je da smo probili ogradu, a onda buđenje u bolnici. Zvale su me Jelena Rozga i Maja Šuput, Hana Hadžiavdagić... Dosta kolega i izvođača mi je tipkalo poruke, ali ja se ničega ne sjećam. To su ljudi s kojima ja surađujem i s njihove strane je bilo divno što su me zvali, čak i u bolnicu da me provjere kako sam. Bili su mi potpora, ali hematom je napravio svoje - kaže.

Saznao da ne može hodati

S preko 20 godina na sceni, Alen je za sebe stvorio ime. Ples za njega nije samo karijera već i njegov život. Kada je nakon nekoliko dana u bolnici postao svjestan da više ne može micati nogama, pao je u depresiju.

- To je bio strašan šok. Meni je ples sve. Čuti od doktora da se neću moći pomaknuti iz kreveta najmanje tri mjeseca bacilo me je u neku vrstu depresije. Nije to pad s primjerice klizanja nakon kojeg se možeš ustati. Ovo su ozbiljne ozljede po život i mogući kraj moje karijere. Prvih mjesec dana nije se znalo hoću li se uopće moći nastaviti profesionalno baviti plesom. Još uvijek se to nažalost ne zna jer je meni u desnoj nozi oštećen živac zbog kojeg mi se noga trese. To je za moju karijeru hendikep - priča nam s knedlom u grlu. No nije se predao. Odlučio je u sebi pronaći snagu i stati na noge.

- Neko vrijeme držale su me tužne misli gdje sam mislio da je moj dotadašnji život gotov. Ali prelomio sam, rekao sam sebi da od toga nema ništa i da ću se izboriti da ponovno stanem na štikle i plešem - kaže.

Alen je tako uz pomoć štaka uspio stati na noge nakon samo 25 dana.

- Nisam pristao na realnost u kojoj više ne mogu hodati. Tada me sve jako boljelo, i sada me boli. Ali snaga volje, pogotovo nas plesača je nešto nevjerojatno. Prvih šest dana trudio sam se pomaknuti prste, donji dio noge, ali bez ikakvog uspjeha. No sedmi dan sam osjetio da mi polako uspijeva i nastavio sam dalje. Iako mi je doktor striktno zabranio, uspio sam se pokrenuti. Sada sam u procesu odlaska na fizikalne terapije i toplice gdje ću ojačati mišiće i tetive. Zaista se nadam da ću već do kraja ove godine ući u plesnu dvoranu - kaže nam.

Od nesreće je izgubio 17 kilograma.

- Još uvijek sam u teškom procesu oporavka. Da nisam na svoju odgovornost izašao iz bolnice na kućnu njegu, ne znam bih li se ovako brzo oporavljao. Tko je prošao nesreću zna koliko ona ostavi i psihičke posljedice. Strah, buđenje u znoju, nespavanje... Otišao sam doma iz bolnice i slušao svoje tijelo. Radio sam vježbe za plesače i lagano se krenuo oporavljati. Najvažnije je da mi mišići ne atrofiraju jer to je najteže vratiti - kaže. Iako ga svaka stanica u tijelu vuče prema plesnoj dvorani, sam je sebi zabranio ulazak.

- Imam želju čim prije ući u dvoranu, ali sam sebi branim da to napravim sada dok se još slabo krećem. Povukla bi me atmosfera da probam plesati, a sam bih sebi onda naškodio, tako da ću još pričekati. Ipak, moja očekivanja su da ću se na scenu vratiti za šest mjeseci. Znam da zvuči nemoguće, ali imam stvarno veliku snagu volje i želim dokazati sebi i drugima da ja to mogu - kaže nam hrabri Alen.

Pas Khan daje mu snagu

Veliku snagu da ne potone daje mu i njegov pas Khan kojeg je udomio kada se iz Berlina vratio živjeti u Hrvatsku.

- Khan je razlog zašto sam brzo ozdravio. Udomio sam ga iz Udruge Spas i pomogao mi je da dođem sebi jer mi je bio šok vratiti se u Hrvatsku. Prošli smo s njim tešku fazu jer je bio jako bolestan, a mjesec dana nakon njegovog oporavka se meni dogodila nesreća. Nismo se vidjeli neko vrijeme, no baš nedavno smo se opet našli i ne mogu opisati koliko je to veselje bilo. On je meni baš kao član obitelji i ne kaže se uzalud da je pas čovjekov najbolji prijatelj. Ne možeš vjerovati koliko te jedna životinja uspije držati da ostaneš pozitivan i da ne odeš skroz u depresiju. Svaki dan sam dobivao njegova videa i slike. To me veselilo i olakšavalo situaciju u kojoj sam se nalazio - priča nam Alen koji je Khana, dok se ne oporavi, ostavio na čuvanje kod svoje bolje polovice koja je kaže, cijelo vrijeme od nesreće bila uz njega.

Prije nesreće nije znao koliku mentalnu snagu ima u sebi.

- Ne znam ni sam odakle mi snaga. Kada bi me vidjeli uživo mislili bi da ju sigurno nemam, ne izgledam tako snažno. Ali našao sam ju u sebi i sada idem samo pozitivno naprijed. Ne možemo se baciti pod vlak i pustiti drugima da nas žale i da padnemo u depresije. To nema smisla. Treba nastaviti živjeti - priča nam Alen.

Velika podrška su mu obitelj i prijatelji, a u oporavku mu je mnogo pomogla njegova mentorica Larisa Lipovac Navojec.

- Imam oko sebe stvarno sjajne ljude koji su bili uz mene 24 sata. Nikad me nisu tjerali da pričamo o nesreći, nego o drugim stvarima i to te skrene s puta da ne misliš toliko o bolovima i stvarima koje su ti se dogodile. Uspio sam se pomalo maknuti iz tog crnog oblaka. Sad se smijem, zezam i rekao sam da su mi štake sada kao dvije najbolje prijateljice. Ponovno učim hodati, a mnoge kolege iz plesnog svijeta jedva čekaju da se vratim, što se nadam da će biti što prije - kaže.

Iskustvo s Lady GaGom

Iako ga javnost najviše pamti po suradnji s Lady GaGom, Alenu to nije bilo prvo iskustvo sa stranim umjetnicama.

2014. godine koreografirao je za rumunjsku pjevačicu INNU (34), a radio je i s britanskom pjevačicom Alexandrom Burke (32), 2008. godine kada je pobijedila u britanskom X Factoru.

Plesač Lady GaGe postao je sasvim slučajno.

- Slučajno sam prošao audiciju i odradio nastup u Parizu. Ali nije to kao kod nas, tamo su pravila jako stroga - kaže.

- Tamo nema pričanja sa zvijezdama, već dođeš i odradiš svoj zadatak, Striktno se moraš držati pravila i nema druženja s pjevačima. Lady GaGa oko sebe ima armiju ljudi koji ju štite, a ti nju ni ne vidiš. Samo dođeš i odradiš svoju probu, odradiš nastup i ideš. Kad radiš turneju, to je malo drugačije i tada se plesači i mogu družiti sa zvijezdom. Ali kod nastupa, to je čisto posao. Nemaš pristup tako velikim zvijezdama da s njima možeš pričati, nema korištenja mobitela jer to mogu biti i velike kazne ako nešto snimaš. Ne smiješ kasniti na probama, uvijek moraš biti točno na vrijeme i nema suprotstavljanja koreografu. Vani se zna red, a za tvoje mjesto se bori milijun ljudi, tako da ako ne želiš poštovati pravila, netko drugi će te lako zamijeniti - opisuje.

Iako zbog nesreće nije mogao biti koreograf srpskoj grupi Hurricane, želi im svu sreću.

- Curama želim sve najbolje, imaju genijalnu pjesmu ako i koreografa i mislim da će rasturiti na ovogodišnjoj Euroviziji. Isto kao i naša predstavnica Albina kojoj čestitam na plasmanu, kao i mojoj kolegici koreografkinji Heleni Janušević koja je napravila sjajan nastup. Mislim da imaju razloga da pokažu da i Hrvatska može nešto napraviti kako treba - kaže.

Alen trenutno surađuje s Adisom Eminićem, Amerikancem bosanskohercegovačkog podrijetla koji radi za Universal Music, s kojim radi na koreografiranju spotova za američke zvijezde. No detalje nam, kaže, ne smije još otkriti.

- Ne smijem još reći s kim planiram suradnju, no čim budem smio, bit ćete prvi koji će znati - rekao nam je kroz smijeh.

Osim američke, čeka ga i grčka suradnja s poznatom koreografkinjom hrvatskih korijena, Mirelom Škiljo s kojom će raditi i na njihovoj estradi.

- Sve me čeka, samo da se oporavim - smije se. Što se tiče hrvatske scene, Alen koreografira i za domaće zvijezde.

Prije pandemije bio je asistent koreografa Larisi Navojec za koncert Nine Badrić u Areni Zagreb. S Majom Šuput i Jelenom Rozgom u suradnji je preko 10 godina koje su mu prijateljice i privatno.

S Majom Šuput i Jelenom Rozgom uvijek ću raditi

- Što se tiče domaće scene, Maja i Jelena su zaista dvije žene sa kojima ću uvijek rado surađivati. One su i u privatnom životu onakve kakve se predstavljaju javno. Jako su velike profesionalke, ispoštuju sve dogovore i nagrade za tvoj posao. Sam broj godina koliko surađujemo pokazuje da se međusobno stvarno poštujemo - kaže.

Iako u Hrvatskoj mnogi percipiraju ples kao hobi, a ne posao, Alen kaže da se od plesa može živjeti.

- Može se, ali treba dosta vremena. Naime zbog društvenih mreža mnogi ulaze u posao samo kako bi bili popularni. To nije pravi razlog zbog kojeg treba raditi, a degradira i nas koreografe s mnogo više iskustva. Ja se osobno nisam nikada previše eksponirao jer mislim da svojim radom trebaš pokazati koliko vrijediš, da nisu bitni lajkovi. Tako držiš svoju profesionalnost i identitet na nekom nivou - kaže.

Ipak, smeta ga što se plesači niti u industriji ne smatraju vrijednima.

- Mora se osvijestiti da smo puno vrjedniji i da nas se treba shvatiti ozbiljno. Ako pogledate, ni jedna predstava, film, reklama, scenski nastup nije potpun bez plesača. A s druge strane, neki izvođač ne može doći plesačima i reći ‘evo ti 200 kuna pa budi sretan što plešeš sa mnom’. Tako se ne radi. Nismo mi svoj zanat, vještine ni profesiju našli na cesti, nego smo za to radili. Svaki čovjek koji pozove plesače za svoj nastup bi nas trebao cijeniti na barem nekom istom nivou kao mi sebe - zaključio je.