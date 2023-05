Plesač Ivan nije imao prebijene pare u džepu kad je upoznao Lejdi, Thompsonovu nećakinju...

Plesač Ivan Jarnec (23) nedavno je u emisiji 'Ples sa zvijezdama' zaprosio svoju djevojku Lejdi Perković, nećakinju poznatog pjevača Marka Perkovića Thompsona (56).

Lejdi je kći Thompsonovog brata, Dražena Perkovića (54), a na društvenim mrežama ne skriva koliko je obitelj povezana.

Mladi par je zajedno već pet godina, a nedavno su u intervjuu za Gloriju otkrili detalje upoznavanja i veze. Upoznali su se 2018. godine u Varaždinu na Špancirfestu.

- Šetala sam gradom s prijateljicom, čije sam štence nosila u naručju, a Ivan koji je na Špancirfestu radio kao redar me počeo zafrkavati. Ne znam jesu li mu se svidjeli psići ili ja, ili svi mi skupa u paketu, ali tako je sve počelo... - rekla je Lejdi, a Ivan se nadovezao.

- Te godine sam se s mora vratio bez prebijene pare u džepu, jer sam s frendovima nakon mature svu ušteđevinu spiskao na Zrću. Pa sam se - iako sam tada imao pedeset kila s krevetom - zaposlio kao redar, da barem malo popunim budžet. I upoznao ženu svog života - izjavio je zaljubljeni plesač.

Mladi par ističe kako su si godinama najveća pogreška, a Ivan svojoj dragoj zamjera samo jednu stvar, a to je da želi da je uči plesati kad dođe doma, a njemu je dosta plesa. Lejdi nije imala pojma da će Ivan tako javno kleknuti, a kad je vidjela što se događa, jedva je izgovorila 'da'.

- Nitko ništa nije znao, osim ljudi direktno uključenih u produkciju. Moja mama mi je, recimo, čestitala, ali i dodala da mi to neće zaboraviti do kraja života. Lejdini djed i baka su me isto tako zvali i rekli da ih ljuti što ih nisam unaprijed obavijestio. Ali kakvo bi to iznenađenje bilo da su svi znali - zaključio je plesač.