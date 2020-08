Pleško su hakirali profil pa traže oko 1600 kuna da joj ga vrate

Antonia Dora, koju smo upoznali putem talent showova, danas se na društvenim mrežama požalila kako su joj hakirali profil na Instagramu. Tražili su je novac, ali neće ga dobiti

<p>Pjevačica <strong>Antonia Dora Pleško </strong>() požalila se na svom profilu na Facebooku da joj je netko hakirao Instagram profil na kojem ju je pratilo više od 23.000 ljudi. To se već nebrojeno puta dogodilo i drugim poznatim osobama, ali hakeri tu nisu stali.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Antonia dobila 'zlatni gumb' u Supertalentu</strong></p><p>Pleško je dobila mail u kojem od nje zahtijevaju da uplati 256 američkih dolara, što je oko 1.600 kuna, kako bi mogla ponovno imati pristup svom Instagram profilu. </p><p>- I tako..moj Instagram s 23.000 predivnih ljudi je hakiran i to usred dogovorenih suradnji i svega predivnog što me čekalo. Traži 265 dolara da mi vrati account, što sam naravno odbila. Hvala 'Jon MacKenzie' iz Ljubljane, nadam se da si sretan čovjek i da ti je dan ispunjen - napisala je sarkastično pjevačica poznata po sudjelovanju u reality showovima. </p><p>U komentarima su mnogi pisali kako ne mogu vjerovati da bi netko to napravio, a sugerirali su joj i kako bi bilo najbolje da cijeli slučaj prijavi Instagramu, ali i policiji.</p><p>'Čime se ljudi sve bave, to je prestrašno', 'Postoji toliko jadnih ljudi da je to prestrašno, očito nemaju svoj život', 'Nađi nekog da ti vrati, ima ljudi koji to naprave', samo su neki od komentara ispod fotografija koje je podijelila.</p><p>Dora je cijeli slučaj prijavila Instagramu i sada joj ne preostaje ništa drugo nego čekati...</p>