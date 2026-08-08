Pljušte kritike zbog koncerta Karleuše u Vodicama na Gospu. Gradonačelnik: 'Neprimjereno'

Nakon što je objavljeno da će srpska pjevačica Jelena Karleuša nastupati u jednom klubu u Vodicama, društvene mreže preplavile su brojne kritike na tu odluku. Karleuša bi u Vodicama trebala nastupiti 15. kolovoza, na blagdan Velike Gospe, što je dodatno razljutilo neke korisnike društvenih mreža.

Foto: Antonio Ahel

Iz kluba su zatim objavili sljedeće:

- Poštovani pratitelji, svjesni smo različitih mišljenja i reakcija vezanih uz najavljeni koncert 15. kolovoza. Želimo naglasiti da se program u klubu održava u noćnim satima. Vrata kluba otvaraju se u 23 sata, dok nastupi izvođača započinju nakon ponoći, odnosno 16.8., dakle, nakon blagdana Velike Gospe - poručili su pa dodali:

- Molimo vas za međusobno poštovanje i pristojnu komunikaciju. Nećemo tolerirati govor mržnje, uvrede ni prijetnje upućene bilo kome putem naših društvenih mreža. Hacienda je mjesto glazbe, zabave i međusobnog uvažavanja. Svatko ima pravo odlučiti želi li doći ili ne, a različita mišljenja mogu se iznositi na kulturan način. Hvala svima na razumijevanju - poručili su.

Foto: Radule Perisic (ilustrativna fotografija)

Gradonačelnik Vodica: 'To je neprimjereno'

Oko svega se zatim oglasio i gradonačelnik Vodica, Ante Cukrov, koji je za Nacional rekao kako je 'to neprimjereno'.

- Mi ne odgovaramo za privatne posjede, samo za javne površine. Nemamo ništa protiv nikoga i svi su dobrodošli u grad Vodice, međutim ovdje se radi o imenu i prezimenu osobe koja je javno nastupala s negativnim komentarima o našoj državi i samo zbog toga nije dobrodošla - rekao je. Dodao je kako je dobio brojne poruke i pozive otkako je objavljeno da Karleuša stiže u Vodice.

Vodice: Predstavljena knjiga "Sine, ?iji jesi da jesi, ali naš nisi" | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Nije primjereno ugostiti Jelenu Karleušu, pogotovo što su najavljeni tihi prosvjedi građana i braniteljskih udruga, a javile su se i udruge izvan županije koje su se udružile s postojećima. Svi oni smatraju koncert neprihvatljivim, upravo jer se radi o Jeleni Karleuši. Nema govora o mržnji i nacionalizmu, već samo o njenom ponašanju - dodao je.

Kako navodi Nacional, navodno će se gradonačelnik i organizatori koncerta sastati u ponedjeljak oko ovog pitanja.