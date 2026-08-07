Nastala je žustra rasprava radi koncerta Karleuše na Veliku Gospu, oglasili se i organizatori

Vijest o tome da će Jelena Karleuša pjevati na blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza u klubu Hacienda u Vodicama, pokrenula je žestoku raspravu na društvenim mrežama.

Neki su nezadovoljni tom informacijom, smatrajući takav koncert neprimjerenim, osobito na, kako kažu, navedeni datum. Osim spornog datuma, komentatori spominju i njene javne istupe o Hrvatskoj i političkim pitanjima

Iz kluba Hacienda oglasili su se priopćenjem koje prenosimo u cijelosti:

Foto: Instagram

- Poštovani pratitelji, svjesni smo različitih mišljenja i reakcija vezanih uz najavljeni koncert 15. kolovoza. Želimo naglasiti da se program u klubu održava u noćnim satima. Vrata kluba otvaraju se u 23 sata, dok nastupi izvođača započinju nakon ponoći, odnosno 16.8., dakle, nakon blagdana Velike Gospe - poručili su pa dodali:

- Molimo vas za međusobno poštovanje i pristojnu komunikaciju. Nećemo tolerirati govor mržnje, uvrede ni prijetnje upućene bilo kome putem naših društvenih mreža. Hacienda je mjesto glazbe, zabave i međusobnog uvažavanja. Svatko ima pravo odlučiti želi li doći ili ne, a različita mišljenja mogu se iznositi na kulturan način. Hvala svima na razumijevanju - stoji na službenoj Instagram stranici navedenog kluba.

Foto: Antonio Ahel

No negativne reakcije ne prestaju stizati, a to je rezultiralo i zaključavanjem komentara na posljednjoj objavi o dolasku Karleuše u Haciendu.

Rasprava o dolasku Jelene Karleuše odvijala se i na Redditu, odnosno subreddit zajednici r/hrvatska. Komentara je bilo mnogo, a neki od njih glase: 'Jel’ to ona koja je izjavila da želi da se Hrvatskoj dogodi nadstrešnica? Takvom sme*u treba zabraniti ulazak u RH', 'Kao da nije dovoljno što Acu Lukasa dovodite, mora i ova popuniti vaše prostore. Čudi me da niste iskoristili priliku da je dovedete 6.8. da još bolje unovčite svoje domoljublje'...