Obavijesti

Show

Komentari 25
EVO ŠTO KAŽU

Nastala je žustra rasprava radi koncerta Karleuše na Veliku Gospu, oglasili se i organizatori

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Nastala je žustra rasprava radi koncerta Karleuše na Veliku Gospu, oglasili se i organizatori
Foto: Antonio Ahel
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Koncert je na društvenim mrežama najavljen za datum 15. kolovoza. No iz kluba su se javili i tvrde kako se nastup očekuje nakon ponoći te da neće tolerirati govor mržnje

Admiral

Vijest o tome da će Jelena Karleuša pjevati na blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza u klubu Hacienda u Vodicama, pokrenula je žestoku raspravu na društvenim mrežama.

Neki su nezadovoljni tom informacijom, smatrajući takav koncert neprimjerenim, osobito na, kako kažu, navedeni datum. Osim spornog datuma, komentatori spominju i njene javne istupe o Hrvatskoj i političkim pitanjima

Iz kluba Hacienda oglasili su se priopćenjem koje prenosimo u cijelosti:

Foto: Instagram

- Poštovani pratitelji, svjesni smo različitih mišljenja i reakcija vezanih uz najavljeni koncert 15. kolovoza. Želimo naglasiti da se program u klubu održava u noćnim satima. Vrata kluba otvaraju se u 23 sata, dok nastupi izvođača započinju nakon ponoći, odnosno 16.8., dakle, nakon blagdana Velike Gospe - poručili su pa dodali:

- Molimo vas za međusobno poštovanje i pristojnu komunikaciju. Nećemo tolerirati govor mržnje, uvrede ni prijetnje upućene bilo kome putem naših društvenih mreža. Hacienda je mjesto glazbe, zabave i međusobnog uvažavanja. Svatko ima pravo odlučiti želi li doći ili ne, a različita mišljenja mogu se iznositi na kulturan način. Hvala svima na razumijevanju - stoji na službenoj Instagram stranici navedenog kluba.

Beograd: Jelena Karleuša dolazi na snimanje emisije "Pinkove zvezde"
Foto: Antonio Ahel

No negativne reakcije ne prestaju stizati, a to je rezultiralo i zaključavanjem komentara na posljednjoj objavi o dolasku Karleuše u Haciendu. 

Rasprava o dolasku Jelene Karleuše odvijala se i na Redditu, odnosno subreddit zajednici r/hrvatska. Komentara je bilo mnogo, a neki od njih glase: 'Jel’ to ona koja je izjavila da želi da se Hrvatskoj dogodi nadstrešnica? Takvom sme*u treba zabraniti ulazak u RH', 'Kao da nije dovoljno što Acu Lukasa dovodite, mora i ova popuniti vaše prostore. Čudi me da niste iskoristili priliku da je dovedete 6.8. da još bolje unovčite svoje domoljublje'...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 25
FOTO Žena s 'najsavršenijim tijelom' raspametila je fanove zaigranim fotkama iz plićaka
KUPAĆI KOJI SLAVI OBLINE

FOTO Žena s 'najsavršenijim tijelom' raspametila je fanove zaigranim fotkama iz plićaka

Manekenka Kelly Brook sa suprugom Jeremyjem Parisijem i prijateljima uživa na godišnjem odmoru u Italiji. Oduševila je obožavatelje fotografijama u kupaćem koji je istaknuo njene bujne obline
FOTO Maja Šuput pokazala je isklesano tijelo u bikiniju
KOJI MIŠIĆI!

FOTO Maja Šuput pokazala je isklesano tijelo u bikiniju

Pjevačica je na društvenim mrežama objavila novu ljetnu fotografiju na kojoj je pozirala u kupaćem. Mnogi pratitelji pohvalili su njenu zavidnu liniju
FOTO Prekrila grudi trešnjicama i pokazala guzu u tangicama: Ovako ljetuje bujna Slavonka
UŽIVA NA MORU

FOTO Prekrila grudi trešnjicama i pokazala guzu u tangicama: Ovako ljetuje bujna Slavonka

Claudia Rivier na društvenim mrežama je objavila fotografije s ljetovanja. Kako navodi, odmara na Jadranu, i to u oskudnim kombinacijama koje nisu ostavile njene pratitelje ravnodušnima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026