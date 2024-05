Pljušte reakcije na prvo mjesto Baby Lasagne na kladionicama: 'Meow! Evo tko će pobijediti...'

Hrvatski predstavnik na Eurosongu, Baby Lasagna, danas je ponovno zasjeo na prvo mjesto na eurovizijskim kladionicama, nakon što je odradio drugu probu u Švedskoj. Trenutačno mu se predviđa čak 23 posto šanse za pobjedu te mu je ovo najveći postotak dosad, a fanovi glazbenog natjecanja? Oni ne mogu skriti svoje oduševljenje.

- On je pobjednik i Eurosong stiže u Hrvatsku - glasio je jedan od komentara na društvenim mrežama.

- Meow - pisali su fanovi aludirajući na stihove pjesme 'Rim Tim Tagi Dim'.

- Ovako izgledaju moji snovi - pisali su.

🇭🇷 Croatia | Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim | Foto: Sarah Louise Bennett

Prisjetimo se, Marko Purišić na prvom je mjestu bio od kraja veljače do kraja ožujka, a onda je 31 dan bio na drugom mjestu. Na drugom je mjestu Švicarska, koja je do nedavno imala i do 26 posto šanse za pobjedu, a sada ima 18 posto. Ukrajinske predstavnice digle su se sa četvrtog na treće mjesto te im se predviđa 14 posto šanse za pobjedu.

Second Rehearsal: 🇫🇮 Finland / Windows95man - No Rules! | Foto: ALMA BENGTSSON; Alma Bengtsson