Pljušte reakcije na spot HTZ-a, Popović Volarić otkrio kako je bilo snimati s Malkovichem

Spot Hrvatske turističke zajednice s Johnom Malkovichem (72) posljednjih je dana jedna od glavnih tema na društvenim mrežama. Komentiraju ga baš svi, a najčešće dobiva komplimente. Na snimanje spota osvrnuo se i glumac Janko Popović Volarić (46) koji je igrao uz bok holivudskom glumcu.

Otkrio je kako je bilo surađivati s legendom Hollywooda.

- Tjedan dana snimanja s Johnom Malkovichem... Bilo je predivno raditi i provoditi vrijeme s tako briljantnim glumcem te zanimljivim i duhovitim čovjekom koji je 'preživio propuh'. Hvala Hrvatskoj turističkoj zajednici, redateljima Peteu Radovichu i Bruni Ankoviću, direktoru fotografije Vanji Černjuli i svim ostalim kolegama koji su sudjelovali u ovom projektu - napisao je Popović Volarić.

Ispod njegovog videa redali su se pozitivni komentari poput: 'Nikad nismo snimili ništa ovako dobrog', 'Bravo! Fenomenalno', 'Kakvu ste mrcinu snimili', 'Mogu li reći da je ovo bilo briljantno? Pogodili ste u sridu. Propuh! Još se uvijek smijem', 'Wooow, nakon dugo vremena najbolja moguća promocija hrvatskog turizma! Svaka čast' i 'Odlično, konačno nešto simpatično što zadržava pozornost, bez stotinu puta viđenih klišeja'.

U jednom danu na službenom YouTube kanalu HTZ-a spot je dosad pregledan 300.000 puta. Osim toga, trenutno broji više od 600 komentara, najviše onih pozitivnih.

Izdvojili smo najzanimljivije:

Najbolja promocija naše turističke zajednice do sada... Johne, dobrodošao kući.

Tko god je došao na ovu ideju, zaslužuje povišicu. Zabavno, duhovito i vrhunski producirano.

Napokon da je i Slavonija spomenuta.

Živim u Hrvatskoj gotovo četiri godine, doselio sam se iz Nizozemske i obožavam ovu zemlju. Priroda, kultura i ljudi omogućili su mi da se osjećam toliko dobro da to ne mogu opisati riječima. Je li savršena? Nije, kao ni bilo koje drugo mjesto, ali Hrvatska ima neku tajanstvenu čaroliju koja je čini tako posebnom. Zaista je sigurna i posebna za žene i djecu. Mogu reći da sam donio pravu odluku kada sam se preselio ovamo.

Definitivno do sada najbolji promotivni film Hrvatske!

Bravo! Nisam vidio bolju turističku reklamu za Hrvatsku otkad je Modrić osvojio Zlatnu loptu. Top!

Žali se na sve kao pravi Hrvat. Dobrodošao kući.

Nevjerojatno mi je da je Malkovich, koji je poznat po tome da vrlo rijetko prihvaća reklame ili bilo što što nije umjetnost na razini filma, pristao na ovo. Očito je nostalgija za nečim nepoznatim proradila i Hrvatska sada ima turističku reklamu s Johnom Malkovichem u glavnoj ulozi. Nemam riječi.

Vidio sam Johna (Ivana Malkovića) prije četiri tjedna u Splitu. Prošao je pokraj mene. Ja sam se nasmiješio njemu, on meni. Baš je šarmantan čovjek.

Foto: YouTube

Kao Amerikanac hrvatskog podrijetla, koji se upravo vratio iz domovine sa svog prvog putovanja tamo, potpuno se slažem s prethodnim komentarima – Hrvatska je prekrasna zemlja, ljudi su ljubazni, a hrana raznolika i zanimljiva. Ponosan sam na svoje hrvatsko podrijetlo. Predivno je vidjeti kako se zemlja oporavila nakon Domovinskog rata. Hrvatska zauvijek!

Ovo nije reklama, ovo je kratki film za koji bih volio da traje duže. Hvala ti, Johne, i dobrodošao kući.

Film je predobar. Uživala sam gledajući ga. Nije umjetan, usiljen kao prijašnje reklame. Baš kao da gledam jedan dobar film i želim još.

Čak i gunđa kao Hrvat. Ne treba DNA test, naš je. Odličan Malkovich, odličan video HTZ-a!

Foto: htz

Predobar spot, svaka čast svima koji su radili na spotu, prava hollywoodska razina.

Slavonija omiljeno mjesto Johna Malkovicha, to je to... pobjeda. Gasite kamere, pakirajte sve, idemo doma.

Brutalno dobro. Toliko dobro da ne vjerujem da smo ovo mi napravili.

Najbolja reklama ikad. Koliko god da je dobio za ovu reklamu, nije dovoljno. Toliko je genijalan da idem pustiti neki njegov film i uživati.

Foto: YouTube

Kao obožavatelj Malkovicha i kao Turčin koji jako voli Hrvatsku, zaista sam uživao u ovom promotivnom videu. Volim gledati ovu prekrasnu zemlju i njezine nevjerojatne lokacije. Jedva čekam ponovno doći tamo što prije.

Gospodine Malkovich, ovo je vaš najbolji film do sada. Zaslužujete Oscara.

John Malkovich, pravi Hrvat! Žali se, žali se, žali se... Sjajan posao kao i uvijek! Hrvatska produkcija i gospodin Ivan Malković, veliko vam hvala.