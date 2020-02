Pobijedila je u 'Kuhan i pečen': 'Čast je kad vas pohvali Gretić'

Studentica menadžmenta turizma, Tena Kovačić, pobjednica je druge sezone HRT-ova kulinarskog showa 'Kuhan i pečen'. Ova Varaždinka je nakon pobjede izjavila da se osjeća neopisivo te da je jako sretna, ali i ponosna na sebe.

Teno, pobjednice, što ti znači ova pobjeda?

Ovo je pravi uspjeh, pobjeda mi je pokazala da moja strast za kuhanjem ipak nešto znači i da doma, dok kažu da sam nešto napravila fino, to ne govore iz pristojnosti...

Foto: Damir Senčar/HRT

Da bi došla do titule pobjednice morala si pobijediti u nekoliko emisija i nekoliko zapravo vrsnih amaterskih kuhara i kuharica. Tko ti je od njih ostao srcu drag, tko ti je bio najžešća konkurencija?

Svi kandidati s kojima sam se natjecala i upoznala su mi bili jako dragi. Posebno sam se povezala s Petrom Horvat iz prve emisije s kojom ću sigurno ostati u kontaktu jer smo se tijekom snimanja emisije super zabavile i povezale. Najžešća konkurencija mi je svakako bio Darko u finalu, baš kako i treba biti. Stvarno je vrhunski kuhar i dečko na mjestu. Finale je pokazalo i da varaždinski kraj ima dobre gastronome - pošto smo i Darko i ja iz tog područja.

Koja ti je pobjeda bila najslađa?

Najslađa mi je bila, naravno, zadnja pobjeda jer je stvarno bilo napeto i neizvjesno do samog kraja.

Foto: Damir Senčar/HRT

Koje ti je pobjedničko jelo bilo najbolje?

Definitivno farmerski hamburger iz polufinalne emisije zato što je stvarno kreativno i zabavno jelo. Mislim da samo u nekim trenutcima možemo imati takve inspiracije i sposobnosti kreirati takvu ludu kombinaciju. Pokazalo se da fileki nisu samo za juhu i da se tradicionalne namirnice mogu pripremiti u sasvim modernom i novom obliku.

Iskustvo kuhanja sa slavnim hrvatskim chefovima bilo je? I koji ti je chef najviše prirastao srcu?

Bila mi je čast kuhati s tako sposobnim, dragim i kreativnim kuharima. Divim im se jer biti vrhunski šef stvarno nije lak posao i to smo svi mi kandidati najbolje osjetili na vlastitoj koži u tih 30 minuta koje smo imali za pripremu jela. I Kiki i Skoko su jako simpatični te zaslužuju samo pohvale, pa ne želim raditi razliku između njih, oba su mi jednako dragi.

A Gretić? Jesi li pokupila kakav dobar savjet od njega?

Tom je najbolji sudac ikad jer pokušava smiriti i opustiti kandidate, bez da stvara dodatne napetosti i nervozu. Ima stvarno dobre prijedloge i komentari su mu na mjestu. Mislim da nikad neću zaboraviti savjet iz prve emisije vezan za vrhnje za kuhanje. Naime Tom je tada rekao da ga nije dobro koristiti u umacima jer kako se oni hlade, vrhnje ih sve više i više povezuje pa postaju suhi i pregusti. Naravno, jako sam se veselila i svakom dobrom komentaru i pohvali od strane Toma, velika je to čast.

Kakve su bile reakcije na pobjedu?

Naravno, svi su se jako veselili i bili ponosni. Ja još uvijek ne mogu vjerovati da sam stvarno pobijedila. Naravno, sada svako malo čujem i rečenicu 'A kad buš nam nekaj skuhala?', hahaha.

Foto: Damir Senčar/HRT

Kako si uopće dospjela u 'Kuhan i pečen'?

Pa jako spontano i neplanirano. Dečko i ja smo na moru gledali HRT i tako sam vidjela najavu za Kuhan i pečen te podatke za prijavu. Rekla sam iz čista mira 'Ej pa ja bi se mogla prijaviti na to', i tako je i bilo. Nisam baš uvijek tako spontana, ali volim izazove i iskušavanje vlastitih sposobnosti i nije mi žao što imam hrabrosti i volje za takve pothvate.

Daj nam reci nešto o sebi?

Pa eto, kao što sam i emisiji već spominjala, trenutno sam još studentica i studiram menadžment turizma. Volim sudjelovati u raznim događajima, festivalima i organizaciji. Kao što možemo zaključiti, kuhanje mi je velika strast i puno razmišljam o hrani haha. Volim putovati i jednog dana svakako želim, kako se kaže, vidjeti svijeta. Jako cijenim prirodu, a lijepi su mi svi krajolici, od mora do planina. Važni su obitelj, dečko i prijatelji i njihova sreća. Uz fakultet se pokušavam dodatno angažirati što je više moguće na raznim proslovima, projektima, udrugama i sl., a ponekad i volontiram. Jako volim peći torte i kolače.

Foto: Damir Senčar/HRT

A sad o tvojem kuhanju kao takvom - što je za tebe kuhanje, kada si počela i zašto, u čemu si najbolja, što tvoj dragi najviše voli jesti, a što ti najviše voliš kuhati?

Kuhanje je za mene umjetnost. Pošto ne znam baš dobro slikati, mogu reći da je zapravo tanjur moje platno na kojem se iživljavam i kreativno izražavam, kako estetski tako i okusima. Kuhati sam počela već kao mala, naravno za početak u vrtu gdje su glavne namirnice bile zemlja, tratinčice i trava, a kasnije i u kuhinju uz baku, mamu, tatu, djeda i sve ostale koji su se tamo našli. Moje

kuharske vještine ipak postaju malo ozbiljnije od 20. godine na dalje. Volim pripremati jela s povrćem i slastice, a radim i fine pizze, hamburgere, čušpajze i sve što zatreba. Dragome je fino sve što pripremim, bar tako kaže, ha-ha, a najviše volim kuhati wok i druga jela s povrćem.

Tko ti je od kuhara uzor?

Ne postoji konkretno jedna osoba koja mi je uzor, ali kao i većina sam pratila recepte Jamieja Olivera.

Foto: Damir Senčar/HRT

Vidiš li se u kakvoj profi kuhinji?

Nisam sigurna haha. Probala bih, ali ne znam dali bi to bio moj životni poziv. Ja dok kuham želim uživati u procesu maksimalno, bez stresiranja i žurbe. Svaka čast našim šefovima koji se svakodnevno susreću s tim.

Koji je tvoj kuharski savjet dragome čitatelju koji ovo čita, a voli kuhati?

Moj savjet je da u kuhinji ne postoji granica, mogućnosti su skoro beskonačne. Naravno, kao što i Tom kaže, uz svu kreativnost namirnice ipak treba poštivati i ne spajati nespojivo, s čime se i ja slažem. Ukratko, dajte si mašti na volju i nemojte se bojati nepoznatih namirnica i začina. Gastronomija također sudjeluje u procesu globalizacije, pa su nam danas sve više dostupne

namirnice koje nekad nisu bile i neka vas to veseli.

Foto: Damir Senčar/HRT

Daš nam neki svoj omiljeni recept?

Nemam baš jedan omiljeni, ali dat ću recept za jelo koje često pripremam u zadnje vrijeme, a to je - curry od povrća. Potrebni su leća, cvjetača, luk, mrkva, češnjak, tikvice, čili papričica, kokosovo mlijeko iz konzerve, basmati ili jasmin riža, sol, papar, mljevena paprika, curry, kurkuma. Leću i cvjetaču treba skuhati zasebno. U većoj tavi ili loncu se podinsta luk, dok omekša mu se doda češnjak. Na to se dodaju mrkva i tikvice narezani na kockice. Doda se malo vode i čeka da povrće omekša. Zatim se dodaje kuhana cvjetača i leća te kokosovo mlijeko. Sve treba dobro pomiješati i začiniti navedenim začinima. Uz povrće u ovom obliku najbolje ide riža. Prije kuhanju ju treba isprati u hladnoj vodi. Na jednu šalicu riže ide šalica i pol hladne vode. U pokrivenom loncu rižu prvo na jakoj vatri kuhamo dok ne zavrije, zatim smanjujemo vatru na neku srednju temperaturu i kuhamo još cca 10 minuta. Bitno je ne dizati poklopac. I to je to, dobar tek!

