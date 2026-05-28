Pobjednica Eurosonga slavi još jedan veliki uspjeh: Pogledajte čime se Dara sada pohvalila

Bugarska pjevačica Dara (27) s eurovizijskim hitom “Bangaranga” je, osim eurovizijske publike, osvojila i top ljestvice. Nakon pobjede na Eurosongu 2026. s impresivnih 516 bodova, postala je prva bugarska izvođačica koja je ušla na prestižnu Billboard Global 200 ljestvicu.

Pjesma “Bangaranga”, koju potpisuje hitmejker Dimitris Kontopoulos, ovog je tjedna debitirala na svjetskoj streaming ljestvici, a to je podijelila i sama Dara na društvenim mrežama.

Dara se prošlog tjedna našla i na 90. mjestu najpopularnijih izvođača na svijetu, među više od 200 regija diljem planeta. U srijedu je objavila video na kojem skače po kauču i nazdravlja kameri čašom bijelog vina.

Od finala Eurosonga ona na društvenim mrežama ne prestaje slaviti pobjedu. Čak je i u opisu na Instagramu napisala: “Bangaranga svi! Osvojili smo Eurosong”.

Obožavatelji su pratili i brojne trenutke iza kulisa njezina užurbanog života nakon pobjede - od susreta s fanovima koji je prate od samih početaka, preko druženja s talentima iz showa “The Voice Bugarska”, do sastanaka o Eurosongu 2027. s bugarskim premijerom.

Jedno pitanje ipak je nastavilo pratiti Daru gdje god se pojavi, a to je: 'Što znači Bangaranga'?

U objavi na svom Instagram profilu pjevačica je objasnila kako je izraz inspiriran drevnim bugarskim ritualnim izvođačima za koje se vjerovalo da tjeraju zle duhove. Za nju “Bangaranga” simbolizira odabir ljubavi umjesto straha.

- To je tvoja viša verzija sebe koja istupa naprijed snažnija od anksioznosti, sumnje, srama i unutarnjeg kaosa - poručila je.

Osim Dare, i naše Lelekice postigle su zavidan rezultat. Naša 'Andromeda' debitirala je na UK Official Singles Chart Top 100. Time je postala prva pjesma na hrvatskom jeziku koja se ikad našla na UK Top 100 ljestvici, poručile su članice grupe LELEK nakon velikog uspjeha pjesme 'Andromeda', s kojom su na ovogodišnjem Eurosongu u Beču osvojile 15. mjesto.

- LELEK je ujedno treći hrvatski izvođač u povijesti koji je dosegnuo UK Singles Chart, uz Ivu Robića i Baby Lasagnu. Simbolično, ujedno smo i prvi ženski izvođač i sastav iz cijele regije na toj listi - dodale su Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak na Instagramu.

Prema podacima Official Charts Companyja, 'Andromeda' je debitirala na 97. mjestu Official Singles Sales Charta te na 92. mjestu Official Singles Downloads Charta. Official Singles Sales Chart službena je britanska ljestvica koja prati fizičku i digitalnu prodaju pjesama, bez streaminga sa servisa poput Spotifyja i Apple Musica, zbog čega se često smatra jednim od pokazatelja stvarne podrške publike izvođačima.

*uz korištenje AI-ja