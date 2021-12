Na pozornicu osme sezone "Supertalenta" izašla je Anatacha Filimone (18), sramežljiva maturantica iz Drniša, koja trenutačno živi u Kaštel Štafiliću. Zapjevala je "I'll Never Love Again" iz filma "Zvijezda je rođena" i natjerala Martinu Tomčić (46) na Zlatni gumb. Otišla je mlada talentirana pjevačica do kraja, prije desetak dana odnijela i pobjedu na "Supertalentu".

- Nisam mogla vjerovati da sam pobjednica najgledanijeg showa u Hrvatskoj. U tom trenutku kroz glavu su mi prošli svaka moja upornost i volja za ciljem da postanem pjevačica i vidim da se isplatilo. Prvo što sam učinila nakon završetka showa bilo je provjeravanje društvenih mreža i objavljivanje novih fotografija - rekla nam je Anatacha.

Ušla je u domove ljudi te glasom, ali i tužnom životnom pričom jer živi u učeničkom domu, a ni odnosi s roditeljima nisu bili idealni, osvojila Hrvatsku. Gotovo pa je preko noći postala poznata.

- Prepoznaju me ljudi koji se rado jave i slikaju te dovikuju poruke podrške. A nakon finala nazvali su me i roditelji te mi čestitali na pobjedi. Bili su jako sretni i ponosni na mene.

Uz pobjedu i "prepoznatljivost" išla je i nagrada od 200.000 kuna. Nisu to mali novci ni za puno starije i iskusnije od Anatache.

- Još strpljivo čuvam novce jer nisam odlučila na što ću ih potrošiti - otkrila nam je Drnišanka.

No to ne znači da joj nedostaje planova. Kaže da će dobro razmisliti kako što pametnije potrošiti novac, a tako razmišlja i što nakon srednje škole. Oduvijek joj se sviđao vjeronauk i želja joj je upisati Teološki fakultet i biti vjeroučiteljica.

- Voljela bih upisati željeni fakultet, a istovremeno ću intenzivno raditi na tome da postanem pjevačica. Fokusirat ću se na obrazovanje i bavljenje glazbom. Voljela bih glazbenu karijeru graditi i inozemno jer mislim da strane pjesme odlično odgovaraju mom glasu - otkrila nam je planove Anatacha.

Božićne blagdane provela je u društvu prijateljica, a planova za doček Nove godine još nema.

- Super smo se zabavljale za Božić. Gledale smo filmove, jele slatkiše, snimale live na društvenim mrežama. Vjerujem da će mnogi planove za doček Nove godine raditi u zadnji čas, a ništa drugačije neće biti ni kod mene. Iako se još nismo organizirale, Novu godinu planiram dočekati s prijateljicama u Kaštelima - rekla je Anatacha i dodala:

- Želje u 2022. su mi da ostvarim san i postanem uspješna pjevačica, da se osamostalim, nađem neke nove prijatelje jer se volim družiti i stjecati nova prijateljstva te da prestane korona i vratimo se u normalu.