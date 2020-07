Pobjednica 'Zadruge' zabavljala se s 42 godine starijim pa htjela iskoristiti i njegova prijatelja?

<p>Slavonka <strong>Iva Grgurić</strong> (26) ponosna je pobjednica srpskog realityja 'Zadruga', a tijekom sudjelovanja u showu govorila je kako se zabavljala i živjela s 42 godine starijim muškarcem. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Iva Grgurić je pobjednica 'Zadruge'</strong></p><p>Srpski <a href="https://www.alo.rs/vip/estrada/otkrivamo-pravu-istinu-ivu-grguric-razvlacili-po-hotelskim-sobama-u-opatiji/328983/vest" target="_blank">Blic</a> piše kako je Iva pored znatno starijeg hrvatskog biznismena pokušala iskoristiti i jednog poznatog kirurga. Izvor blizak Grgurić, za srpske je medije otkrio kako je pokušavala sakriti da je zapravo bila s bliskim prijateljem biznismena, od kojeg je zahtijevala operacije. </p><p>- Iva je nekoliko mjeseci prije 'Zadruge' upoznala maksilofacijalnog kirurga koji nadomak Opatije ima privatnu kliniku. Njih je povezao biznismen kojem se Iva tjednima u suzama žalila kako ima problema s vilicom. Bio je s prijateljima na moru u Zadru, a s njom je počeo komunicirati nekoliko tjedana prije preko Instagrama. Pozvao ju je na more i ona je poziv prihvatila. Nije birala sredstva kako će doći do besplatnih operacija - rekao je izvor za <a href="https://www.alo.rs/vip/estrada/otkrivamo-pravu-istinu-ivu-grguric-razvlacili-po-hotelskim-sobama-u-opatiji/328983/vest" target="_blank">srpske medije</a> i nastavio:</p><p>- Ostavljala je utisak djevojke koja očajnički pokušava ući u bilo kakav odnos, samo kako bi se spasila od propasti i kako ne bi ostala bez krova nad glavom. Rekla je kako je prekinula vezu i da ima problema sa stanom, s obzirom da ju je bivši dečko izbacio. Govorila je kako joj bi bilo zgodno da joj unajmi stan u Zagrebu, pogotovo ako ne uspije ući u 'Zadrugu'.</p><p>Prema riječima izvora za srpske medije, doktoru se to činilo previše nametljivo pa joj je nakon nekoliko noći provedenih u hotelskim sobama rekao kako bi bilo najbolje da se vrati u Zagreb i da će joj se javiti za dalje. </p><p>- Iva je nekoliko dana neposredno nakon svega ušla u reality, a s doktorom se više nije čula niti je dobila operacije koje je silno priželjkivala - ispričao je izvor. </p><p>A biznismen s kojim se Iva zabavljala, za srpske je medije potvrdio kako je to istina.</p><p>- Iva mi se žalila kako otežano žvače hranu i priča pa sam je upoznao sa svojim dugogodišnjim poznanikom, doktorom Adom Balijagićem. Koliko je meni poznato, on je s Ivom zadržao kontakt i nastavio druženje - zaključio je.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>