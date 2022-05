Pobjednici Eurosonga, Kalush Orchestra, stižu u Hrvatsku

Svjetska senzacija, pobjednici Eurosonga, ukrajinska rap grupa Kalush Orchestra novi su headlineri Sea Star festivala! Bend o kojem priča apsolutno cijela planeta, nakon premoćnog trijumfa u Torinu, svoj prvi koncert imat će upravo u Hrvatskoj, na prvom velikom festivalu u našoj zemlji nakon dvije godine! Ova globalna ekskluziva zbog koje će sve oči svijeta biti uprte u Umag dobivena je zahvaljujući ogromnom ugledu Exita, čiji tim stoji iza organizacije događaja i koji s agencijom koja zastupa Kalush ima višegodišnju suradnju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Osim Kalusha u Umagu će nastupiti i Konstrakta, srpska glazbenica koja je proteklih mjeseci sa svojom pjesmom „In Corpore Sano“ postala najtraženije ime regije. Čak 12 bodova od žirija i 12 od publike u finalu Eurosonga potvrda je velike podrške i ljubavi koju dobiva od Hrvatske. Upravo na Sea Star festivalu u Umagu ova talentirana umjetnica održat će svoj prvi koncert kao Konstrakta!

Uz njih dvoje fantastičan line up u laguni Stella Maris 27. i 28. svibnja činit će jedna od najtraženijih hip hop zvijezda današnjice Iggy Azalea, techno kraljica Amelie Lens, najpoznatiji bend regije Dubioza Kolektiv, platinasti hitmakeri Meduza i Topic, te Konstrakta, Senidah, Buč Kesidi, Umek, Adiel, Insolate, Tijana T, Vojko V, z++, Grše, Bore Balboa i mnogi drugi. Zbog ogromnog interesa aktualna cijena ulaznica od 299 kn bit će na snazi do petka, 20. svibnja do kraja dana.

KALUSH Orchestra – „Stefania“:

Ukrajinski Kalush Orchestra osvojili su svijet nedavnom pobjedom u finalu Eurovisiona pjesmom „Stefania“, koju je Oleh Psiuk, reper i frontman bend posvetio svojoj majci. Ogroman je to trijumf grupe i pjesme koja je proteklih mjeseci dobila novo, šire značenje u ljubavi prema domovini. Kalush u Ukrajini smatraju nacionalnim herojima, jer su, uz dozvolu tamošnje vlade, promotivnu turneju uoči Eurovisiona posvetili borbi za mirno okončavanje sukoba i pomoći izbjeglicama, dok je sam Psiuk volonter u humanitarnoj organizaciji De ty (Gdje si?). Kalush su osnovani 2019. kao hip hop trio, ali proširenjem broja članova brzo mijenjaju ime u Kalush Orchestra. Specifični po miksu rapa s tradicionalnim ukrajinskim melodijama grupa je dosad bila nevjerojatno kreativna i aktivna objavivši dva albuma i čak 26 singlova!

AKTUALNA CIJENA DO 20. SVIBNJA!

U prodaji su festivalske ulaznice po promo cijeni od 299 kn, koja će na snazi biti do petka, 20. svibnja do kraja dana nakon čega im cijena skače na 349 kn. Osim njih u ponudi su dnevne ulaznice po cijeni od 169 kn te VIP Gold po 750 kn.

Kompletna ponuda ulaznice i smještaja može se pronaći na Ulaznice sekciji službenih stranica festivala. Sve ulaznice, smještaji i prijevozi za Sea Star kupljeni dosad na službenim prodajnim mjestima vrijede i za izdanje 2022. godine

Najčitaniji članci