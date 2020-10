Reakcije na finale: Nije fer! Za nas su pobijedili Anton i Dolores

<p>Par iz Slatine,<strong> Ratka</strong> (44) i <strong>Gordon Turk </strong>(45), osvojili su 117.494 kune u finalu showa 'Superpar'. </p><p>- Prekrasno iskustvo! Svim parovima koji se stvarno vole preporučila bi da to prođu. Mi smo sad čvršći nego ikad prije - rekao je drugi hrvatski superpar. U braku su 24 godine i imaju sina <strong>Davida</strong>. Ratka je prodajna predstavnica dok je Gordon mesar, ali mu je velika strast i hobi - lov. Susreli su se, otkrivaju, već s osam, devet godina, kada su još bili djeca, a Ratka se prisjetila kako je to izgledalo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Doris i Boris u Superparu</strong></p><p>- Bake su nam živjele u istom kvartu pa smo se znali. On je bio zloćko, a upoznavanje je, ako se to tako može nazvati, rezultiralo tako da me pogodio zračnicom - smijala se Ratka. Ponovno su se upoznali deset godina poslije, kada ih je spojila zajednička prijateljica, a prvi spoj proveli su na klupi u parku.</p><p>I Gordon i Ratka strastveni su bajkeri pa su tako čak jednom putovali motorom do Sarajeva, što navode kao jednu od najuzbudljivijih stvari koju su zajedno napravili. Kao razlog prijave u 'Superpar' naveli su da žele vidjeti koliko im je veza duboka i čvrsta i u pomalo 'neprirodnim' uvjetima. </p><p>Ipak, njihova pobjeda nije sve oduševila. Javilo se mnoštvo gledatelja koji su navijali za 'šumske ljude' -<strong> Dolores Antić</strong> (32) i <strong>Antona Rudana </strong>(45). </p><p>- Pratila sam zbog Dolores i Antona. Stvarno su i realno oni superpar - napisala je gledateljica. </p><p>Druga je dodala kako su Anton i Dolores neponovljivi, a na komentare se javio i sam Anton.</p><p>- Hvala ljudi na toliko ljubavi, podrške i inspiracije. Divni ste! Puno nam znači da nas prihvaćate ovako drugačije i baš ste nas dirnuli - napisao je. </p><p> </p>