Ostali natjecatelji su ih napeto gledali i navijali dok su mirno završavali zadatak. I kao što su tijekom cijele druge sezone 'Superpara' pokazivali kako je najvažniji timski rad, tako su i sad prvi završili na vrhu svoje torte

<p>Stiglo je finale druge sezone zabavne emisije 'Superpar', kad se za novčanu nagradu i titulu superpara bore<strong> Ratka</strong> i <strong>Gordon</strong>, <strong>Dolores</strong> i <strong>Anton</strong>, <strong>Nikolana</strong> i<strong> Marko </strong>te <strong>Marijeta</strong> i <strong>Balcano</strong>!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Moramo zagristi kao tigrovi - govorio je Balcano Marijeti, a i ostali parovi bodrili su se svatko na svoj način - 'šumski' su meditirali za pobjedu, Ratka i Gordon pričali su kako su najbitniji čisto srce i čista glava, a Nikolani i Marku najvažnije je što su zaključili kako već jesu superpar i da su u showu samo to utvrdili.</p><p>A kako bi sve malo opustio, Balcano je napisao nekoliko šaljivih rima i razveselio ekipu. Nakon što su jedni drugima poželjeli sreću stigao je <strong>Enis</strong> i pokazao parovima koliko imaju novca u banci. Nikolana i Marko imaju 98.916 kuna, Ratka i Gordon 97.494 kuna, Dolores i Anton 96.925 kuna te Marijeta i Balcano samo 35.700 kuna. Potom im je otkrio kako moraju pobijediti u dvije igre - prva je igra na vrijeme; par s najlošijim vremenom ispada iz finalne igre tako da tri para ulaze u superfinalnu igru.</p><p>Dakle, finale je bilo 'vjenčanje' svakog para, kojem je prethodilo jedno putovanje pa su se parovi za početak trebali spakirati za more. Prvi je korak bio slaganje slagalice u torbi, potom spremanje kofera u auto. Iz auta su trebali uzeti ključ od kućice, gdje su ostale stvari koje su morali potrpati u auto.</p><p>Kad su bili gotovi, dame su sjele za upravljač, a partneri su ih gurali. Kad dođu do određenog mjesta, vade stvari, stavljaju ih na kolica, potom se poljube i prva je igra završava.</p><p>- Moraš biti koncentriran, brz, dobro gledati oko sebe - rekla je Ratka, a Anton dodao: 'Sad je samo pitanje sreće i snalažljivosti'.</p><p>Igru su otvorili Ratka i Gordon.</p><p>- Ja pakiram kofere i sve što nam treba za godišnji, a on uvijek slaže u auto i u tome je ekspert - rekla je Ratka.</p><p>Brzo su se spakirali, Ratka je sjela za upravljač i Gordon ju je odgurao do cilja. Cijeli zadatak obavili su za šest minuta i 40 sekundi i rekli: 'Sad čekamo što će biti'. Drugi su finalisti bili Nikolana i Marko, koji su malo zapeli na ispuhivanju flaminga.</p><p>- Sve to polako ide, tri dana neće iscuriti - rekao je Marko, koji na prvu nije primijetio da su bila dva čepa pa mu je zato sporije išlo, no kasnije je sve išlo prema planu.</p><p>Zadatak su završili za šest minuta i 38 sekundi. Sljedeći su bili Marijeta i Balcano.</p><p>- Puni smo adrenalina i jedva čekamo da počne izazov - komentirali su, no kao i kad su u jednoj od prijašnjih epizoda slagali puzzle - ni sad im ije išlo!</p><p>- Trebat će nam tri epizode da mi to složimo - rekao je Balcano.</p><p>Kasnije su se ubrzali, ali su se ponovno malo spetljali kod slaganja torbi na kolica pa su zadatak završili za 12 minuta i 29 sekundi.</p><p>Posljednji par u prvoj finalnoj igri bili su Dolores i Anton.</p><p>- Nervozniji sam od Dolores - priznao je Anton, a Dolores dodala: 'I u najstresnijim situacijama pokušavam naći zabavu i veselje'.</p><p>Sve im je išlo dobro, samo je Dolores slučajno udarila Antona vratima od gepeka.</p><p>- Glava mi je najotporniji dio tijela, možeš udarati koliko hoćeš - rekao je Anton.</p><p>Zadatak su završili za šest minuta i 45 sekundi.</p><p>Mjesta u superfinalu bilo je samo za tri para, a Marijeta i Balcano nisu bili jedan od njih.</p><p>- Uvijek nas puzzle zeznu, uvijek - komentirali su i dodali da ih neće kupovati ni kad budu imali djecu.</p><p>- Kad ih vidim u trgovini, srušit ću ih s police - u šali je zaključio Balcano.</p><p>- Vrijeme je da dokažemo tko je superpar - uglas su rekli Dolores i Anton prije superfinala, gdje je superparove čekalo njihovo supervjenčanje, a bodrili su ih i bivši natjecatelji, koji su došli kao uzvanici na supersvadbu.</p><p>- Svi su lijepo obučeni, svečani, baš kao da idu na svadbu - rekla je Marijeta, a Tina i Mate dodali: 'Pa moramo lipo izgledati, ipak smo mi sada face!'.</p><p><strong>Ozana</strong> i <strong>Ognjen</strong> otkrili su da navijaju za Dolores i Antona,<strong> Jelena</strong> i <strong>Mirko</strong> za Ratku i Gordona, <strong>Tina</strong> za Nikolanu i Marka dok njezin <strong>Mate</strong> za Ratku i Gordona. Najmlađi par u kući - <strong>Daliborka</strong> i <strong>Matej </strong>otkrili su kako su im se na kraju najvećim prijateljima pokazali Anton i Dolores, a malo su ih razočarali Ratka i Gordon. Par koji je upravo ispao, Marijeta i Balcano, odlučili su se za Ratku i Gordona.</p><p>Došlo je vrijeme i za superfinale. Superfinalisti su bili odjeveni za vjenčanje, a prvi su predstavljeni Dolores i Anton.</p><p>- Poželjela sam da smo mi tamo; ne zbog finala i nagrade, nego zbog vjenčanice - komentirala je Jelena.</p><p>- Zvijezde kažu da smo mi pobjednici - šalila se Dolores prije zadatka, a potom su stali kod svoje plave torte. Sljedeći 'mladenci' bili su Nikolana i Marko, koji se šalio kako će od nagrade kupiti brod, no njegova se supruga nije složila s tim. Potom su stigli 'mama i tata kuće' - Gordon i Ratka koja je rekla: 'Zadnji put sam se ovako osjećala u ovoj opravi prije 24 godine'.

Enis im je objasnio što je njihov finalni zadatak - parovi su trebali složiti svoju svadbenu tortu, popeti se na vrh i poljubiti, a pobjednik uz osvojeni iznos, dobiva još 20.000 kuna!

- Zadatak može biti jako brz, a može se i oduljiti - bodrio je Enis uzbuđene parove.

Finalni zadatak je počeo, a Anton je komentirao: 'Svjesni smo da trebamo biti brzi i nismo spremni za početak'. Nikolana i Marko imali su taktiku: 'Idemo to probati a da se ne ubijemo', baš kao i Gordon koji je rekao: 'Kako sam velik i krupan, pravio sam si stepenice na torti da se lakše popnem'. I kao što su tijekom cijele druge sezone 'Superpara' pokazivali kako je najvažniji timski rad, tako su i sad prvi završili na vrhu svoje torte i postali drugi hrvatski superpar!</p><p>- Uopće nisam bila svjesna - govorila je Ratka koju je Gordon grlio i ljubio.</p><p>- Kako je moguće da su oni to tako brzo napravili?! - čudila se Dolores, a potom su priznali kako oni to ne bi uspjeli tako brzo.</p><p>- Toliko nam je drago da su oni pobijedili, a mi složili cijelu onu tortu - rekli su Nikolana i Marko.</p><p>- Sad ću početi i ja plakati - zafrkavao je Gordon uplakanu Ratku i na kraju je ponosno poljubio.</p><p>Par iz Slatine osvojio je 117.494 kune, a Nikolana i Marko su zaključili: 'Nagrada je otišla baš u prave ruke'.</p><p>- Prekrasno iskustvo! Svim parovima koji se stvarno vole preporučila ih da to prođu. Mi smo sad čvršći nego ikad prije - za kraj je rekao drugi hrvatski superpar.</p>