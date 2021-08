Ratka i Gordon Turk za RTL.hr su ispričali su kako izgledaju njihovi životi nakon prošlogodišnje pobjede u showu 'Superpar'.

- Nakon pobjede vratili smo se normalnom životu. Uživali smo u tome što nas ljudi prepoznaju i govore riječi hvale i podrške, ali nas to nije nimalo promijenilo. Jedino je novo što smo uz stalne poslove otvorili OPG pa se sad bavimo ovčarstvom, a imamo i daljnje planove..., no to ćemo otkriti kada za to dođe vrijeme - otkrili su supružnici Turk, koji su svoj OPG nazvali 'Mašala' jer ih to ime podsjeća na uspomene iz emisije.

- Gordon je i dalje aktivni strastveni lovac, a ja uz sve to dodatno radim na lokalnoj radiopostaji tako da uživam u svojevrsnom hobiju koji sam oduvijek željela, a sada mi se pružila prilika - rekla je Ratka, koja vodi radijsku emisiju na lokalnom radiju u Slatini.

Par i dalje dalje maštaju o putovaju u Istanbul, a novčanu nagradu nisu potrošili jer je čuvaju za putovanje.

- To obećanje smo si dali i tako će i biti kada se poslože sve kockice jer tamo želimo poći zajedno s našim sinom. Nagradni novac nismo ni dirali, Istanbul će biti 'okidač', a poslije toga trošimo - složni su bili Turkovi.