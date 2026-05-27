Pobjednik 1. sezone hrvatskog Big Brothera: 'Za dva tjedna zatvaram sve i odlazim!'

Saša Tkalčević (54) hrvatskoj je javnosti poznat kao prvi pobjednik Big Brothera 2004. godine, u kojem je osvojio milijun kuna. Od tada se za Sašu puno toga promijenilo - on je 2017. odselio u Stockholm, gdje je radio kao tattoo majstor. Za Index je sada objasnio kako je nakon devet godina odlučio napustiti švedsku metropolu.

- Za dva tjedna zatvaram sve i odlazim - rekao je te dodao kako se seli u grad Karlskogu, gdje su kupili kuću blizu jezera. Njegova je supruga već dobila posao u bolnici koja je blizu njihove nove kuće. Otkrio je i da se sada tetoviranjem bavi samo iz gušta, a ima tvrtku za veleprodaju papira.

Prije par godina je Saša komentirao i svoje iskustvo u popularnom reality showu. Tada je rekao da je ostao u kontaktu s nekoliko njih, no da se najviše povezao sa Zdravkom.

- Čovjek ne bi vjerovao jer smo posve različiti. Ima tu neku posebnu energiju. Mogao mi je parirati u raznim igrama unutar kuće i uvijek je bio za akciju, dok se ostalima često nije dalo ništa. Primjerice, u studenom smo se kupali u jacuzziju po hladnoći. Skočio je unutra sa mnom bez pitanja. Dva smo svijeta različita, ali svijeta koja su se našla - prisjetio se tih trenutaka za Bjelovar.live prije koju godinu.

Dodao je kako su oni, kao prvi stanari, imali jako pozitivno iskustvo, te smatra da je ta sezona bila 'normalnije koncipirana' jer nije bilo toliko psovki i pritisaka.