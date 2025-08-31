Pobjednik 'Farme' otkrio nam je što će učiniti s 50.000 eura

Na početku nisam bio potpuno svjestan da sam pobijedio jer sam u finalnu borbu išao smiren i opušten kao da se radi o bilo kakvom drugom dvoboju na 'Farmi'. Nakon što su mi drugi kandidati čestitali, postao sam polako svjestan da sam pobjednik, govori nam Ivan Rogić (26) iz Poličnika kraj Zadra koji je odnio posljednju pobjedu na najpoznatijem imanju i vratio se kući bogatiji za 50 tisuća eura.

'Djevojka je plakala od sreće'

- U trenutku kada sam povukao zastavu na kojoj je pisalo da sam pobjednik, nisam gledao u arenu, nego samo na sve drage ljude s kojima sam svašta prošao u tih par mjeseci. Za vrijeme borbe nije bilo lako jer je arena bila iznimno zahtjevna, moja je velika sreća što sam se jednom vrijeme bavio kuglanjem pa mi je to pomoglo u završnici duela - objašnjava Ivan.

Dodaje i da su mu Rebecca i Darko bili 'protivnici dostojni superfinala'.

Priznaje da je jako ponosan i sretan na sve što je postigao svojim radom i trudom. No, na 'Farmu' ne bi otišao da nije bilo njegove partnerice.

- Kada mi je djevojka rekla da me prijavila, bio sam skeptičan, no kada sam malo razmislio, shvatio sam da je to dobra prilika i novo životno iskustvo. Plan mi je otpočetka bio da dođem do kraja i pokažem sve što znam u radu sa životinjama, radu s traktorom, a najviše radu s drvom - otkrio nam je Ivan.

Tvrdi i da je djevojka počela plakati od sreće kada je saznala da je pobijedio.

- Ponavljala je: 'Znala sam da ti to možeš, toliko sam vjerovala u tebe'. Majka je isto počela plakati od sreće, kao i ostatak obitelji. Svi su sretni i ponosni na mene - rekao je. Obitelj, prijatelji i djevojka priredili su mu doček s vatrometom, bakljama, večerom i dobrom glazbom pa je slavlje trajalo do dugo u noć.

Izdvojio je jednog kandidata

Ivan je bio dio Nikolininog klana na 'Farmi', a takvu igru zamjerali su gledatelji, ali i ostali farmeri koji nisu bili 'dijelom ekipe'. On sada dodaje da je strateški igrao.

- Kada vratim film i sagledam sve, meni je klan čuvao leđa i ja sam čuvao leđa njima. Nikolina je bila vođa klana, ali smo se međusobno dogovarali tko će u duel. Smatram da smo dobro birali, a na kraju krajeva, svatko je imao priliku pokazati se u areni - objašnjava Ivan.

Među najvećim kritičarima klana bio je Davor i koji je jednom prilikom rekao da se ostali kandidati 'šlepaju' na Ivanov rad. No, on tvrdi da to nije istina.

- Ne mislim da je itko od farmera zabušavao, svi su imali svoj zadatak i dali svoj doprinos. Svi su imali svoj dobar i svoj loš dan, ali sve u svemu smatram da smo mi koji smo ušli u finale stvarno zaslužili biti tu. Došao sam na 'Farmu' pokazati što znam i to sam i pokazao. Što se tiče Davorove izjave, ne mislim da su se članovi klana šlepali jer dok sam ja radio na zadatku, drugi su se brinuli o životinjama, vrtu i svemu ostalom, a to je isto utjecalo na prolazak zadatka - govori Ivan.

- Najteže mi je pala razdvojenost od obitelji, posebno od sina Ivana koji je slavio drugi rođendan nakon što sam otišao na 'Farmu' - objasnio nam je što mu je najteže palo tijekom sudjelovanja u showu.

S druge strane, pamtit će trenutak kada mu je došla posjeta na imanje.

- Najsretniji sam na 'Farmi' bio kada mi je stigla posjeta i kada sam napokon saznao kojeg je spola naše drugo dijete, svaki zadatak koji smo prošli, a posebno sam ponosan na glamping - navodi.

Na 'Farmi' ga je posebno oduševio jedan kandidat.

- Najveće pozitivno iznenađenje mi je bio Mario jer je od gradskog dečka postao farmer. Prošao je arene, izolaciju, štalu, brinuo se o životinjama, pomagao na zadacima. Stvarno sve pohvale za njega - govori Ivan i dodaje da on nije bio u superfinalu da bi volio da je Mario bio na njegovom mjestu. No, za pobjednika bi odabrao Darka.

O preminulom bratu često razmišlja

Prilikom predstavljanja kandidata, Ivan je otkrio i tragediju koju je proživio. Naime, njegov stariji brat preminuo je kao mladić, a ubrzo ga je napustio i voljeni otac. Teške dane provodio je u radu koji je bio njegova vrsta terapije.

- Za starijeg brata, koji je preminuo mlad, bio sam jako vezan i jako mi je teško pričati o tome. Rad me spašava da ne razmišljam o tome, ali često sam ga noću sanjao. Razmišljao sam o tim snovima i shvatio da je on uz mene i da mi daje svoju punu podršku - kazao je Ivan. Radom je odvraćao misli i kada bi u kući bilo napeto između farmera.

- Nisam konfliktna osoba u privatnom životu, ako mi se nešto ne sviđa, maknem se, tako je bilo i na imanju. Kada bih osjetio da mi je teško, otišao bih raditi jer sam radom odvraćao misli - govori.

Komentare nije čitao, ali njegova obitelj je pa su mu nešto i šapnuli u prolazu. No, Ivana to nije dirnulo.

- Ne želim sebi stvarati pritisak, uvijek ima i dobrih i loših komentara. Godi mi što su ljudi prepoznali moj trud i što me podržavaju - rekao je.

S osvojenom nagradom planira i pokrenuti svoj obrt za montažu namještaja.

- Pobjeda na 'Farmi' omogućit će mi da riješim stambeno pitanje, a već imam i poslovne ponude nakon što su gledatelji vidjeli što sve znam napraviti od drva. Pobjeda i iskustvo iz showa puno će mi pomoći u daljnjem poslovnom i privatnom životu - otkrio je Ivan.

No, uz pobjedu, Ivan je otkrio i nove sretne vijesti. Stigla mu je prinova.

- Naš sin je stigao i zove se Petar. On je savršena beba, sada već spava cijelu noć pa nismo ni nenaspavani. Ivan je jako sretan što je dobio bracu i ne odvaja se od njega, a ja sam sretan kada ih vidim kako se igraju skupa - zaključio je pobjednik 'Farme'.