ANKETA Pobjednik 'Farme' je Ivan: Je li pobjeda zaslužena?

Ivan je pobjednik 'Farme' te je osvojio 50.000 eura! U finalnom izazovu su se natjecali Darko, Ivan i Rebecca, te su morali svladati najsloženiji poligon sezone, koji se, između ostalog, sastojao od točenja vode u kantu, slaganja slagalice, gradnje rampe koja vodi do pobjedničke pozornice, tri pogotka metalnom kuglom u rupu te spuštanja zastave.

U napetom natjecanju je prvo u prednosti bio Darko, zatim je Rebecca prva riješila slagalicu i krenula u otvaranje škrinje. Ivan ju je pratio, dok je Darko zapeo na slagalici...

Foto: RTL

Atmosfera se dodatno zagrijala kada je Rebecca prva stigla do pobjedničke pozornice i slijedilo je još samo gađanje kuglama. No Ivan ju je brzo sustigao i dobio veliku prednost. Prvi je ubacio tri kugle u rupu i spustio pobjedničku zastavu – te tako postao pobjednik i osvojio 50.000 eura!

- Ne mogu vjerovati, još nisam svjestan da sam pobjednik! Na ovoj Farmi sam ostavio živce, snagu, znoj, mukotrpan rad – isplatilo se i mislim da sam zaslužio. Jedva čekam da dođem doma svojoj obitelji! - poručio je razdragano pobjednik Ivan.