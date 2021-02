Nedavno je cijelu regiju šokirala vijest da su prekinuli slavni glazbenici, Breskvica i Voyage. JoomBosoovac Karlo Kreš je ljudima u Zagrebu rekao da je Breskvica sada trudna s drugim reperom da vidi kako će reagirati i znaju li ljudi uopće tko je Breskvica i Voyage, inače punim imenom Anđela Ignjatović i Mihajlo Veruović.

- Jeste li čuli da je Breskvica trudna s Klincem? Reperom Đorđem Čarkićem? Navodno je to i razlog zašto su Voyage i ona prekinuli. Što kažete na to? - pitao je Karlo prvog prolaznika, a on je na tu lažnu vijest ostao potpuno ravnodušan.

- Dobro i? Što sad? Šta to mene briga - rekao je kratko.

'Prekid Breskvice i Voyagea je najtužnija vijest godine'

Tinejdžerice koje je Karlo nakon njega pitao isto pitanje bile su ipak nešto otvorenije.

- Ja mislim da su Voyage i Breskvica savršen par i jako sam tužna otkako sam čula da su prekinuli. I ako je stvarno istina da je ona trudna s Klincem onda ću pasti u duboku depresiju - ispričala mu je djevojka.

Zabranit će puštanje cajki u javnosti?

Sljedeća lažna vijest koju je Karlo pokušao 'prodati' Zagrepčanima je da će vlasti zabraniti puštanje cajki na svim javnim mjestima. I ova je tema neke pogodila.

- Meni su cajke skroz okej, nemam ništa protiv cajki. Ako to ljudi vole slušati, neka slušaju, što sad. I stvarno ne vidim ni jedan razlog da se glazba ide zabranjivati, bile to cajke ili nešto drugo - rekao je jedan Zagrepčanin.

Glasali bi za Baku Prase na izborima

Mnogi prolaznici složili su se da bi glasali za youtubere Baku Prase, Chodu i Saamo Petru da osnuju svoju stranku i kandidiraju se na izborima, a Baku Prase su neki izdvojili i kao najdražeg youtubera u regiji.

- Dao bih im svoj glas bez problema. I zanima me hoću li sad biti na televiziji? - rekao mu je jedan od prolaznika.

Kako su ostali reagirali na lažne vijesti JoomBoosovca Karla Kreša i koja ih je najviše rastužila, a u koju nisu ni povjerovali, pogledajte u novom serijalu 'Š-show' samo na JoomBoos YouTube kanalu.

