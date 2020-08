Pobjednik 'Voicea': Htio sam napustiti Hrvatsku, mislio sam da ne mogu živjeti od glazbe...

<p>Pobjednik treće sezone 'The Voicea'<strong> Vinko Ćemeraš </strong>(25) živi na relaciji Čapljina - Zagreb. Povodom druge godišnjice smrti Olivera Dragojevića pjevao je njemu u čast u Veloj Luci, a do tamo je putovao biciklom. </p><p>- Inače sam veliki ljubitelj bicikliranja, a otkako se pojavila korona, pedaliram još više nego prije. Prijatelj je predložio da idemo biciklom do Korčule, nisam se nimalo premišljao. Odmah mi se svidjelo, te smo se upustili u tu avanturu. Išli smo prvo od Čapljine do Ploča, onda smo uzeli trajekt do Trpnja na Pelješcu, pa biciklirali do Orebića gdje smo opet išli na trajekt, ovaj put do Korčule. Čekao nas je tada put do Vela Luke, bili smo već na izmaku snaga, došli smo kasno navečer. Sve skupa smo prevalili taj dan oko 110 kilometara, vozili smo gotovo osam sati - ispričao je Vinko za <a href="https://slobodnadalmacija.hr/mozaik/showbiz/vinko-je-ganuo-vesnu-dragojevic-u-velu-luku-je-stigao-biciklom-stekao-je-more-fanova-ali-imao-i-krizu-mislio-sam-napustiti-hrvatsku-svakome-dode-1039928" target="_blank">Slobodnu Dalmaciju</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Vannom, članicom žirija 'The Voicea'</strong></p><p>Vinko je u finalu pjevao pjesmu 'Pelin i med' Dine Dvornika, a izvedbom je ganuo gledatelje i žiri. </p><p>- A zamalo da je nisam otpjevao, jer je u produkciji bilo nedoumica jesam li pravi za tu pjesmu. Drago mi je što sam inzistirao na tome da je izvedem. Ispalo je baš onako kako je trebalo. Dobio sam poruku od <strong>Danijele Dvornik</strong> i to me baš ganulo. Tada sam znao da sam uspio doprijeti do srca publike - govori Vinko. </p><p>Roditelji mu žive u Njemačkoj posljednje četiri godine, a i Vinko je razmišljao o selidbi iz Hrvatske te je opisao kako je do tog razmišljanja došlo. </p><p>- Jedan pad samopouzdanja. Svakome dođe taj trenutak u životu. Mislio sam da glazba nije nešto od čega bih mogao živjeti. Razumijem glazbenike koji su u strahu, jer sad u doba korone ne mogu puno nastupati - kaže. </p>