Talijanski bend Maneskin, nakon ovogodišnje pobjede na Eurosongu, svakodnevno puni medijske stupce. Njihova popularnost raste iz dana u dan, ali nova vijest bi mogla negativno utjecati na njih.

Naime, optuženi su da je njihova pobjednička pjesma 'Zitti e buoni' plagijat. Jossi Lissens, član australske rock grupe 'The Vendettas' izjavio je za nizozemski RTL da pjesma podsjeća na dijelove njegovog hita 'You want it, You've got it'.

On je rekao da unatoč tome grupa neće poduzeti nikakve pravne mjere protiv mladog talijanskog benda, ali i da nije u potpunosti siguran da su pokradeni.

Pjesma grupe The Vendettas snimljena je 1994. godine, prije nego što su članovi benda Maneskin uopće rođeni.

Za sada još se nitko nije iz benda Maneskin oglasio oko ovih navoda oko mogućeg plagiranja.

