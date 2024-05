Pobjedu je odnijela Marina: 'Ni u ludilu nisam ovo očekivala...'

NAKON POLUFINALA EUROSONGA Baby Lasagnu kritizirali su zbog znakovnog pozdrava: Evo što on zapravo znači i predstavlja... Mnoge je to zaintrigiralo, pa su odgovor na to pitanje potražili kod gospođe Ružice Višnjić, predsjednice Udruge osoba oštećenog sluha iz Vinkovaca