Gdje su naši pobjednici? Emisije ih proslave, a onda nestanu sa scene: 'Dva su važna faktora'

Sinjanka Hana Ivković (17) pobijedila je u 'Superstaru' i kući odnijela nagradu od 50.000 eura, no je li to dovoljno za početak ozbiljne pjevačke karijere? Mnogi prije Hane probijali su se na estradnu scenu preko ovakvih emisija, no malo koga danas javnost prepoznaje. Ljudi koji su cijeli život uz estradu i dio su nje za 24sata kažu da je za uspjeh potrebno puno više od nekoliko desetaka tisuća eura.

Novac je neophodan

Hana je očito spremna upustiti se u ostvarivanje svih svojih snova te nam kaže: "Nagradu planiram uložiti u svoj glazbeni put dalje. Planiram ostati u glazbi, možda započeti sa svirkama po kafićima, restoranima i ostalo, a poslije se uhodati u nešto ozbiljnije. Vidjet ćemo kako će me sreća pratiti".

Foto: MAJA BOTA

Hrvatska je prije Hane imala puno pobjednika glazbenih emisija. Svi su ih nazivali ''zvijezdama'', ali njihov sjaj se do nove sezone emisije ''ugasio''. Pobjeda, nagrada i instantna popularnost nisu dovoljni da postanete prava zvijezda.

- Novac je neophodan, ali bez pravih ljudi oko sebe nitko nema karijeru - govori nam estradni menadžer Ivica Bubalo.

Foto: RTL

Dva važna faktora

Kaže kako su za karijeru najvažniji ljudi koji je vode. Postoje dva važna faktora.

- Prvi je imati pravi tim ljudi oko sebe. Drugi je da imaš prave pjesme, a tek onda dolaze novci. Lipa je svota 50.000 eura, ali nedovoljna - dodaje Bubalo.

On je radio s najvećim hrvatskim zvijezdama, a prati sve aktualno oko domaće glazbene scene. Kaže kako je najveći problem pobjednika odnos s producentima emisije.

- Producenti showa će je sad voditi. Oni će je iskoristiti dok je traje euforija oko showa, a kasnije na nju zaboraviti. Tako su radili sa svim pobjednicima jer svake godine imaju novu ‘zvijezdu’, zato je važno oko sebe imati tim ljudi kojima može vjerovati - zaključuje Bubalo.

Bivši pobjednici

Ne želim davati nikakve izjave, dosta mi je da me se svrstava u tu kategoriju pjevača koji nakon showa nisu ništa postigli, rekla nam je Kim Verson kad smo je nazvali da provjerimo kako ide našim pobjednicima. Bila je godinu dana mlađa od Hane kad je pobijedila u drugoj sezoni emisije ''Hrvatska traži zvijezdu''.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Crikveničanka je nakon pobjede ostala u glazbenim vodama, ove je jeseni objavila novu pjesmu pod okriljem Dallas Recordsa, a također je nastupila u Lisinskom i riječkom HNK. Pokušala je 2019. izboriti prolazak na Eurosong pjesmom ''Nisam to što žele'', no to joj nije pošlo za rukom. I sama je za RTL priznala da nikad nije htjela igrati na kartu seksepila, što su odabrale neke njezine kolegice.

- Osoba sam koja pomno bira karte. Smatram da svatko treba biti ono što jest. Meni osobno kao ženi na prvome mjestu su samopoštovanje, dostojanstvo i dokazivanje kroz umjetnost. To je nepobitan smjer u kojem idem - poručila je tad.

Rafo se okrenuo vjeri

Pjevačica Ilma Karahmet, koju je Hana navela kao jedan od glazbenih uzora, pobijedila je u dječjoj emisiji "Talent Time", pojavila se u "X Factoru Adria" s 13 godina, a zatim 2018. pobijedila u RTL-ovim ''Zvijezdama''. Karijeru gradi na regionalnoj sceni, a njezin singl ''Ginem ponosno'' prikupio je tri milijuna pregleda na YouTubeu.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Rafael Dropulić Rafo ljeto nakon pobjede u ''Story Supernovi'' bio je među prepoznatljivijim licima u Hrvatskoj. Njegov singl ''Ja sam Rafo'' svojevremeno je bio pravi hit, a on se danas povukao iz javnog života i okrenuo vjeri.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

- Mislim da je mojoj pobjedi u 'Story Supernovi' presudilo isto što i u 'Farmi' četiri godine kasnije: autentičnost, iskrenost te ljubav prema radu i ljudima - rekao je Rafo gotovo 20 godina nakon toga za 24sata.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Prošle je godine nastupio na vjerskom koncertu ''Pogledaj srcem''.

Jambrošić snima crtiće

Još jedan pobjednik ''Hrvatska traži zvijezdu'', koji je u finalu otpjevao svoju hit pjesmu ''Ne govori da me znaš'', Čakovčanin Bojan Jambrošić, ostao je u glazbenim vodama, ali se posvetio i snimanju dječjih crtića.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

- Prijavio sam se bez nade da će se išta dogoditi, a na kraju sam pobijedio. Ne govorim olako da mi je nešto promijenilo život, ali to stvarno jest. Prije toga sam tri godine radio u salonu namještaja. Da se nisam prijavio u 'HTZ', možda bih tamo ostao ili radio nešto slično, a evo danas živim i radim glazbu - rekao nam je nedavno Bojan.

Franka nije htjela biti 'jeftina pjevačica'

Emisija ''Showtime'' emitirala se samo jednu sezonu, 2007. godine, a pobjedu je odnijela Franka Batelić. Pjevačica, danas i poduzetnica te supruga bivšeg reprezentativca Vedrana Ćorluke proslavila se sa samo 16 godina.

Foto: boris scitar/pixsell

- Znam da ne želim biti jedna od onih jeftinih pjevačica. Pričat ću s iskusnijim ljudima kako bih napravila što bolji album. Trudit ću se ne biti naivna, jer ne želim snimiti nešto čega će me poslije biti sram - rekla je nakon pobjede.

Mia se slaže s Hanom

Nakon pobjede u prvoj sezoni dječje pjevačke emisije ''Zvjezdice'' za Riječanku Miju Negovetić uslijedili su brojni uspjesi. Mnogi su je zapamtili kao djevojčicu s naočalama koja je pjevala himnu na 20. obljetnici Oluje te nastupila kod američkih voditelja Ellen DeGeneres i Stevea Harveya. Mlada pjevačica pratila je ''Superstar'', a otkrila je sviđa li joj se pobjednica.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija

- Hana je stvarno super, ima divan glas i mislim da je ispred nje lijepa karijera. Moj favorit je bio Dino, ali su pjevački vrlo blizu i mislim da je Hanina pobjeda zaslužena - rekla je Mia.

Dok je Hana dobila 50.000 eura, Mia je za pobjedu dobila putovanje u Disneyland i školarinu za godinu u školi Husar&Tomčić. A što bi Mia napravila da je dobila novčanu nagradu?

- Sigurno bih novac uložila u svoj glazbeni put - rekla je Mia.