Stela Rade transformirala se u Ljiljanu Nikolovsku! 'Mislim da sad Tonči doma čupa kosu...'

Večeras je na rasporedu 12. te ujedno polufinalna epizoda omiljenog showa 'Tvoje lice zvuči poznato'. Sedmero kandidata upustit će se u pretposljednje transformacije u sezoni, s ciljem da oduševe žiri i osvoje što veći broj bodova.

Polufinalnu emisiju otvorila je Marcela Oroši koja je utjelovila legendarnog Halida Bešlića s pjesmom 'Ja bez tebe ne mogu da živim'.

Foto: Luka Dubroja

Enis Bešlagić je bio toliko oduševljen Marcelinim nastup da je odmah nazvao Halida Bešlića i poručio mu: 'Bila je fenomenalna i imamo ženu za turneju!'

- S obzirom na to da ja baš ne idem po kafanama, mislim da ću krenuti. Svidjela mi se jako! Ovo je bilo toliko dobro. Odmah si mi dušu i srce ispunila na početku - kazala je Minea.

- Moram priznati da je djelovalo dosta autentično... Bila si zaista na nivou! Bila si na vrhuncu zadatka - komentirao je Goran Navojec.

- Marcela, fantastično! Ja mislim da je ovo bio najbolji uvod ove sezone kada je epizoda u pitanju - izjavio je Mario Roth.

Foto: Luka Dubroja

Meri Andraković utjelovila je grupu ABBA s izvedbom jedne od njihovih najemotivnijih balada 'The Winner Takes It All.'

- Ti si nekako uspjela da stvarno u ovoj emisiji nekako sama sebe pozicioniraš tamo gdje ti je mjesto i da to tako raste... Stvarno sam se osjećao lijepo i ponosno - komentirao je Enis.

- Kada imaš jednu simbiozu glume i ovakvog vokala, onda dobiješ jedno čisto savršenstvo... Ovo je bila večeras jedna vokalna drama, ali u pozitivnome smislu - kazao je Mario.

- Ja sam toliko sretna da si ti večeras pokazala ono što ti jesi, ono što ti možeš. Bila si savršena... Naježila sam se od glave do pete - rekla je Minea.

- Ti si, draga naša Meri, kao najzrelija glumica na svijetu... Ti si tako to napravila danas da si nas držala cijelo vrijeme na rubu - zaključio je Goran.

Foto: Luka Dubroja

Kao Ljiljana Nikolovska iz grupe Magazin nastupila je Stela Rade s izvedbom pjesme 'Rano, ranije'.

- Ja mislim da Huljić sada doma kosu čupa! Ljiljana je stvarno nekako bila sinonim za Magazin kad je sve to krenulo i sve te pjesme koje smo mi kao djeca slušali… Ovo je zaista prozračnost koju si ti sad donijela poslije ova dva gigantska nastupa. Majke mi moje – ja prvi put sjedim i ne sekiram se. Inače bude tu stresa i sekiracije, ali sad je tako lijepo. I neka tako i ostane! - rekao je Enis.

Foto: Luka Dubroja