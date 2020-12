Ekipa je super od po\u010detka, svi se super sla\u017eemo i sad ovo zatvaramo u velikom stilu. I da, nekako mi se \u010dini da mo\u017eda stvarno imam \u0161anse osvojiti pobjedu, ali to ipak prepu\u0161tam publici. Nadam se da su oni prepoznali moj trud, govori Karlo Kre\u0161, finalist iz tima Marina Ivanovi\u0107a Stoke.

On, Borna \u010cimbur iz tima Hiljsona Mandele te Lovre Crvelin iz Fil Tilenova tima ostali su posljednji u showu, nakon stotina prijava i veoma talentiranih kandidata, a danas jedan od njih osvaja titulu nove hip-hop zvijezde. Ta titula ne donosi samo ponos, ve\u0107 i nagrade vrijedne \u010dak 150.000 kuna, koje uklju\u010duju 30.000 kuna na KEKS\u00a0Pay kartici - KEKSICI\u00a0te snimanje albuma i spotova u vrhunskoj glazbenoj produkciji te profesionalnoj video produkciji 24sata.

- Iskreno, mislim da imam najvi\u0161e \u0161anse osvojiti glavnu nagradu jer sam najbolji reper u showu. Mislim da sam to pokazao na svim trakama koje sam dosad napravio u ovoj sezoni. Mislim, ako je ovo Rap Camp i ako stvarno najbolji pobje\u0111uje, pa onda sam to ja - samouvjeren je Tilenov Lovre prije same zavr\u0161nice, koja se sad ve\u0107 ozbiljno zahuktava.

- Ovo mi je malo \u010dudno, istina, nije to to bez publike. Publika bi nam ovdje bila toliko dragocjena jer tek kad imate publiku, mo\u017eete do kraja iznijeti svoju emociju kad nastupate. Ali i dalje smo rasturili nastup - ka\u017ee Lovre te dodaje kako mu je drago da se sve ovo upravo doga\u0111a barem\u00a0za njihovu virtualnu publiku koja ih prati preko ekrana.

- Ma atmosfera nam je show i ovako, uspijevamo se zabavljati i nadamo se da i publika u\u017eiva u svemu ovome pred ekranima - dodaje. Sla\u017ee se i njegov mentor, Fil Tilen, koji je uvjeren da \u0107e ba\u0161 Lovre pobijediti i ka\u017ee 'on je bio najve\u0107i radnik od svih u showu!'

- Ne mogu jo\u0161 uvijek vjerovati da je sve ovo skoro gotovo! Atmosfera je sad na vrhuncu, ovdje u studiju se svi super zabavljamo, moramo zatvoriti ovo kako spada. I da, moj kandidat mo\u017ee ovo pobijediti jer je markantan i udara jako - ka\u017ee nam mentor Hiljson, dok mu njegov finalist Borna iz pozadine dobacuje 'Tako je, Hilje!'

Finalisti su ve\u0107 'odradili' svoj live nastup na pozornici, otpjevali su zajedni\u010dku pjesmu 'Pobjeda' koju su snimili za zadnju Rap Camp epizodu, a u nastavku super finalnog showa o\u010dekuje nas jo\u0161 pregr\u0161t uzbu\u0111enja.

Iz studija u Beogradu javljaju se youtuberica Anna Lazarevi\u0107, koja je uz JoomBoosovku Petru Dimi\u0107 voditeljica ove zavr\u0161nice, a nastupa i Sergej Paji\u0107, trenutno najve\u0107a mlada glazbena zvijezda u regiji. Sve su ve\u0107 dobro zagrijali reper Zembo Latifa, koji je s mentorom Hiljetom izveo svoj hit 'Zvijezde', a o\u010dekuje se i nastup\u00a0sinjskog\u00a0hip-hopera\u00a0Gr\u0161e.\u00a0

Gledajte super finale uživo samo na JoomBoos YouTube kanalu, a od 20:00 sati pratite proglašenje pobjednika showa.

Ova sezona JoomBoos Rap Campa na YouTubeu, Facebooku i TikToku ukupno je pregledana vi\u0161e od 3,5 milijuna puta.