U finale se plasirao Dječji zbor, Matej (8) i Duo Kamikazete...

U finalu 'Supertalenta' mjesta ima samo za troje natjecatelja, a plasirali su se Matej Mateković, Dječji zbor glazbene škole Varaždin i Duo Kamikazete. Posljednjih desetero kandidata od top 40 natjecatelja koje je žiri odabrao za polufinale zbog njihova talenta danas se borilo za ulazak u finale. Posljednja polufinalna emisija donijela je mnoštvo zabave, adrenalina i jakih emocija, a samo su oni najbolji osvojili srca gledatelja i plasirali se u samu završnicu showa.

Led su probili Duo Giurintano koji čine Talijan Franco i Mađarica Kathy, na čiji je svaki dosadašnji nastup žiri 'zinuo'. Priznali su kako su se u međuvremenu vjenčali te su na ovaj nastup došli kao muž i žena. Publika je u čudu gledala njihove akrobacije na rolama, a članica žirija Maja Šuput (40) tokom nastupa je pljeskala te nije krila oduševljenje.

- Nema se vama što reći. Ovo je nevjerojatno što vi radite, opasno, senzacionalno. Predivno vas je gledati, predivan ste par. Ne znam kako se vama ne vrti, kako ne padate. Vi sami znate da ste čudo prirode - komentirala je Maja.

- Ja imam samo četiri riječi za vas. Od vas zastaje dah - nadovezala se Martina Tomčić (44), a Janko Popović Volarić (39) i Davor Bilman (44)su se složili.

Sljedeći je na pozornicu stao hulahoper Matej Mateković (8), koji je nastupio sa svojim hupovima u stilu glumca Johna Travolte (65) iz filma 'Pulp fiction'.

- Ovo si izveo s lakoćom, čak bi se John posramio - rekao mu je Bilman. Nakon toga Maja je voditelje Franu i Igora zamolila da uzmu hulahop i pokušaju imitirati Mateja, čime su nasmijali publiku.

- Mislim da će Matej danas otići u finale - dodala je Šuput, s čime se složila i Martina.

Nakon nastupa malenog Mateja, na pozornicu je došao Amerikanac Ron Holsey koji je otpjevao hit pjevača Krunoslava Kiće Slabinca (75) 'Zbog jedne divne crne žene'.

- Meni je došlo da se ofarbam. Toliko prekrasno pjevaš, toliko lijepo izgovaraš hrvatski. Ja ću večeras osobno glasati za tebe - rekla je Maja. Nakon nastupa, u backstageu s Miom Kovačić Rona je osobno nazvao Kićo Slabinac.

Djevojke Eva i Tinkara iz skupine Duo Kamikazete koje dolaze iz Slovenije nastupile su nakon Rona.

- Komentar 'lude Slovenke' najviše nam je ostao u sjećanju. Naša nova točka zahtjeva puno više moći nego dosadašnje - rekle su prije energičnog nastupa.

- Očekivala sam istu razinu nastupa kao prošli put, nisam znala što više. Međutim, vi ste otišle puno više iznad audicije. Ovo je zaista bilo dostojno finala. Pomrsile ste mi račune, nisam očekivala ovakvu razinu nastupa - rekla im je Maja.

- Prije vašeg nastupa sam pomislila kako ću se dosađivati. Međutim, ja ću večeras uzeti telefon i ja ću večeras glasati za vas - nadovezala se Martina. Bilman se složio i rekao kako su izuzetno napredovale, dok je Janko rekao kako je u šoku.

- Otići ću večeras na pozornicu i pokušati ostvariti svoje snove - rekao je prije nastupa plesač Hrvoje Vekić.

- Danas je bilo mrvicu slabije nego na audiciji. Međutim, ja ti se divim - rekao mu je Janko, dok je Bilman rekao kako smatra da mu je ovaj nastup bio puno bolji.

- Sad mogu reći da je došlo moje vrijeme, mojih pet minuta, sanjam o velikoj karijeri i spremna sam na sve. Nadam se da će nešto proizaći iz ovog nastupa. Imam glas, imam stas. Mislim da bih mogla postati diva - rekla je prije nastupa Marija Šekerija, koja je otpjevala pjesmu pjevačice Beyonce.

Nakon njenog nastupa žiri je ustao i pljeskao.

- U svakom segmentu ti si dostojna apsolutne dive. Ja ovakvo nešto već dugo nisam gledala - rekla joj je Martina.

- Ples - ubija. Pjevanje - ubila. Razvalila si sve - dodao je Janko.

Nakon Marije na pozornicu je došao Talijan Lorenzo Guslandi, svjetski prvak u rolanju, koji je svojim energičnim nastupom iznenadio publiku i žiri.

- Mislim da je ta lakoća kojom ovo radiš ono što te čini većim i superiornijim. Nevjerojatno - rekla mu je Martina, a Janko se složio s njom.

Sljedeći natjecatelji su 'The Pillers', braća Darko i Danijel iz Srbije koji uspješno prelaze granice klasične glazbe.

- Nakon audicije bilo je pozitivnih kritika. Naš cilj je postati svjetski poznati glazbenici. Današnji nastup će se razlikovati od prethodnog, zvučat ćemo moćno - rekli su prije nastupa. Spoj violine i harmonike ponovno je ostavio žiri 'bez daha'.

- Dečki, kako vi svirate. Lijepi ste za gledati, tako lijepo svirate, ja bih vama dala telefonski imenik da mi svirate. Toliko ste simpatični, uopće niste bahati, kao da niste ni svjesni koliko ste dobri - pohvalila je Darka i Danijela Maja.

Imitator Mihael Rako došao je na pozornicu nakon braće iz Srbije.

- Kod imitatora je bitno biti dobro raspoložen, treba zračiti pozitivnom energijom. Tko je rođen s tim, treba to iskoristiti. Ne obećavam ništa oko nastupa, pokušat ću zabaviti - rekao je Mihael prije samog nastupa.

Čini se kako mu je pošlo za rukom, jer je publika zajedno sa žirijem 'plakala od smijeha'. Najviše ih je nasmijao kad je imitirao Ćiru Blaževića (84) te zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića (64).

- Uspio si nas održati u savršenom fokusu uz jako puno smijeha - rekla mu je Martina.

Svoju izvedbu u ovoj emisiji posljednju je izveo Dječji zbor glazbene škole Varaždin koji se ovaj put predstavio pjesmom 'The show must go on'.

- Višeglasje koje zvuči anđeoski. Vaš me nastup dirnuo. Ja bih vas samo slušao još i još - rekao im je Janko.

- Jako ste se potrudili. Nisam oduševljen ni ganut vašim nastupom, ali ste ovo dobro izveli - nadovezao se Bilman, dok su Maja i Martina bile oduševljene izvedbom, naročito njihovom kreativnošću.

