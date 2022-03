Počelo suđenje glumcu Draganu Bjelogrliću zbog fizičkog napada na redatelja: 'Nisam kriv'

Proslavljeni srpski glumac i redatelj Dragan Bjelogrlić (58) u kolovozu prošle godine priveden je pod sumnjom da je u niškom hotelu Ambasador fizički napao kolegu, redatelja Predraga Gagu Antonijevića (63). Snimke iz spomenutog hotela jasno su otkrile da je do obračuna zaista i došlo, no na suđenju koje je u četvrtak, 24. ožujka, započelo u Beogradu Bjelogrlić je izjavio da se ne osjeća krivim, prenose tamošnji mediji.

Protiv njega se vodi postupak zbog optužbi za nasilno ponašanje prema Antonijeviću, a Bjelogrlićevi odvjetnici zatražili su od suda da pregleda sve videosnimke sa sigurnosnih kamera iz hotela u kojem je došlo do incidenta, tvrdeći kako je javnost vidjela samo jedan dio te da je Bjelogrlić proživio medijski linč.

Kao nove svjedoke predložili su glumce Andriju Kuzmanovića i Milana Marića, scenarista Ognjena Glavonića i glazbenika Željka Joksimovića, a sljedeće ročište zakazano je za 7. lipnja.

- Divljački me je napao. To je napad drogiranog i pijanog čovjeka. Mučki me je pretukao zbog toga što je smatrao da 'Daru iz Jasenovca' ne treba snimiti i što sam otkrio njegovu korupcijsku aferu. Bjelogrlić mi je prišao s leđa. Nisam ga ni vidio dok me nije počeo udarati. Sjedio je s Katarinom Radivojević. Bio sam mu boksačka vreća. Postoje snimke kamera, nemam što skrivati - rekao je tada Antonijević za srpske Novosti.

