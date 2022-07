Počeo 8. Ultra Europe festival u Splitu: Apartmani su popunjeni

Na splitskom stadionu Parku mladeži u petak je počeo Ultra Europe festival zbog kojeg se još od četvrtka ulicama grada podno Marjana slijevaju kolone mladih partijanera iz gotovo svih zemalja svijeta.

Gotovo svi apartmanski kapaciteti u gradu su popunjeni, a grad, Hitna medicinska pomoć, policija, vatrogasci i ostale službe spremno su dočekala taj najveći festival elektroničke glazbe na svijetu.

Brojni izvođači u Split su sletjeli privatnim zrakoplovima, dok su partijaneri osim zrakom stizali morem i cestama, bilo da su dolazili u privatnom aranžmanu ili organizirano autobusima, te u neznatnom broju i vlakom.

Na plesnom podiju očekuje se više od 160 tisuća mladih, a neki od njih - John i James iz Connecticuta u SAD- u u Splitu su već par dana na proputovanju. Kažu da su bili na gotovo svim Ultra festivalima po svijetu i da su strastveni ljubitelji elektroničke glazbe.

Pablo i Manuela porijeklom iz San Juana u Portoriku na splitsku su Ultru stigli iz susjedne Italije gdje posljednjih pet godina rade kao digitalni nomadi. Kažu da im je Ultra u Splitu nedostajala posljednje dvije godine kada se nije održavala zbog pandemije covida, no sada su sretni jer se zabava vratila u grad.

Osmo izdanje festivala u Splitu se održava do 10. srpnja nakon čega zabava "seli" na Brač, Hvar i Vis.

Brojnim izvođačima ta tri ultra dana u Splitu na raspolaganju su četiri pozornice na koje će se popeti najveće zvijezde današnjice u svijetu elektroničke glazbe.

Među brojnim imenima koja nastupaju u Splitu su Jean Philippe, Wekingz, Moon Shot, St. Vibe, Zunjino, Chvos, Tigi, Sound Of Yaz, Danny Black, Kaane, Medun, Fat Tony, Pete Spruce, Igor, Frank Walker, Adam De Great, Pretty Pink, Above &, Beyond, Rory Lynam b2b Dave Caffrey, Steve Fidelak, DJ Full Ferry, te Pero FullHouse.

Program će trajati do ranih jutarnjih sati.

