Počinitelj je pogriješio metu i slučajno bacio bombu Čoliću?

Trenutačno sam izvan Srbije. U Zagrebu sam, gdje završavam posljednje pjesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu, svi su dobro. Razumijem interes medija, ali moram istaknuti da su neki navodi u posljednjim tekstovima interpretirani na način koji ne odgovara točnoj i pravoj situaciji. Mislim da je važno da se informacije plasiraju odgovorno i na osnovu provjerenih činjenica. Uviđaj je u tijeku i čekamo izvještaj policije, rekao nam je Zdravko Čolić nakon vijesti da je na njegovu vilu na Dedinju u Beogradu u jutarnjim satima bačena eksplozivna naprava.

Iako su prve informacije upućivale na manju štetu, srpski mediji pisali su kako su dosadašnji podaci s očevida utvrdili da je situacija mnogo ozbiljnija. Naime, oštećenja na fasadi i masivnoj ogradi su teška, a geleri su zahvatili i prostor u kojem su bila parkirana vozila.

Prema neslužbenim informacijama, pisali su i kako su na nekoliko luksuznih automobila u dvorištu i ispred razbijena stakla, a karoserije izrešetane gelerima. Susjedi kažu da je prasak bio toliko jak da su se aktivirali alarmni sustavi na vozilima duž cijele ulice, dok su dijelovi naprave letjeli desecima metara unaokolo.

Očevidom na mjestu događaja upravlja tužitelj Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu. Policija oko podneva blokirala prilaz ulici, a forenzičari su pokušavali izolirati DNK tragove s ostataka naprave.

Policija radi punom parom, a provjeravali su i snimke svih nadzornih kamera na vili, kao i s okolnih objekata na Dedinju. Istražitelji sumnjaju da napadač nije djelovao sam i da ga je u obližnjoj sporednoj ulici čekao pomagač u vozilu.

Osim toga, istražitelji ozbiljno razmatraju mogućnost da je počinitelj pogriješio metu. S obzirom na to da je poznati glazbenik desetljećima bez ikakvih afera ili sukoba, srpski mediji pišu kako je sve više indicija da je napad možda bio usmjeren na nekoga iz susjedstva, odnosno na neku od okolnih vila. Policija obavlja razgovore kako bi se utvrdilo jesu li ranije zaprimili prijetnje.

Srpski mediji pišu kako policija analizira kretanje osumnjičenog i podatke s baznih stanica mobilne telefonije. Dodaju i kako postoje naznake da je prava meta bio obližnji objekt, dok je eksplozivna naprava na Čolićev posjed navodno bačena pogreškom - zbog smanjene vidljivosti u noćnim uvjetima.

Telegraf.rs piše i kako su se u medijima pojavile informacije da je meta možda bio njegov bivši menadžer Adis Gojak, koji živi u kući pored.

- Ne znam stvarno za tu priču da sam ja bio meta. Nisam čuo, nadam se da nisam. Nisam se čuo sa Zdravkom - rekao je Gojak za Blic.

Prva susjeda slavnog pjevača za srpski Telegraf ispričala je kako je potresena jer je detonacija bila izuzetno jaka.

- On je moj prvi susjed. Probudila me je jaka eksplozija, nisam od šoka ni gledala koliko je bilo sati. Baš je bila jaka detonacija. Uplašili smo se. Danas nismo izlazili iz kuće - rekla je uznemirena susjeda i dodala da na njezinoj kući nema oštećenja.