Dvanaesto izdanje Zagreb International Blues festivala odigrat će se od 8. do 12. lipnja. U pet festivalskih dana na tri zagrebačke lokacije nastupit će ukupno devet vrhunskih blues izvođača.

Prva večer festivala u Hard Place-u posvećena je osnivaču Hrvatskih blues snaga, nažalost prerano preminulom Draženu Buhinu Buhi. U programu 'Blues for You - Tribute to Buha' nastupit će sastavi Ben Dover, Sunnysiders i Bugi GeorgeV.

Druga festivalska večer, u srijedu, 9.6. je rezervirana za koncert u Močvari na kojem će svirati Lela & Joe Kaplowitz te zagrebački kantautor Zvonimir Varga.

U četvrtak, 10. lipnja, u sportskoj dvorani osnovne škole Cvjetno naselje održat se već tradicionalna radionica 'Blues in the School', namijenjena glazbenoj edukaciji mladih.

U petak 11. lipnja, Zagreb International Blues Festival se vraća u Hard Place, gdje će svoje blues umijeće pokazati Tony Lee King, dobitnik godišnje nagrade Hrvatskih blues snaga za povijesni doprinos hrvatskoj blues sceni, a svoj singl prvijenac 'Born to Be Free' će promovirati sastav Veni Vidi Whiskey iz Kotoribe.

Završna večer festivala u Močvari u subotu 12. lipnja, rezervirana je za dvostruku live promociju novih blues albuma hrvatskih bluesera. Svoj drugi studijski album 'Our Songs' će prezentirati zagrebački americana blues sastav BE HA VE, a aktualni pobjednici Croatian Blues Challengea, Bok Blues će svirati pjesme s debitantskog albuma 'Memphis Insight'.

Svi koncerti počinju u 20:00 sati, a ulaz je besplatan.