Evo što vas čeka u novoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato'

Nakon niza impresivnih nastupa i transformacija koje su obilježile početak desete sezone, show 'Tvoje lice zvuči poznato' u četvrtoj epizodi podiže ljestvicu još više! Gledatelje očekuje osam novih nastupa, uključujući i prvi battle sezone koji donosi dodatnu dozu napetosti i uzbuđenja.

Veliki izazov čeka Lovru Juragu koji će u četvrtoj epizodi postati Vice Vukov.

- Izazovno je jako jer je Vice Vukov velika odgovornost. Ipak je on jedan od većih hrvatskih vokala, mislim da je ljudima jako dobro poznato kako on zvuči i kako pjeva, ali za sad sve ide u redu i veselim se transformaciji - govori Lovro.

David Amaro ovog će puta utjeloviti fenomenalnog Zlatka Pejakovića, s kojim, kaže, ima brojne sličnosti koje otkriva tek kroz pripreme za ulogu.

- Pripreme su super, jako zabavne, možda netko ne bi rekao, ali ja i Zlatko imamo puno toga zajedničkog. Sviđa mi se pjesma i ta cijela vibra, čovjek je uvijek nasmijan, vedar je i mogu reći da mi je postao idol – život treba voditi kao Zlatko Pejaković - zaključuje Amaro.

David Balint donosi potpuno drugačiju energiju kroz transformaciju u Carrapicha, za koju je morao zaroniti u brazilski folk.

- Morao sam malo istražiti brazilski folk i fokusirati se na jezik, njihovu tradiciju i plesne pokrete, pa postepeno ući u karakter lika, a nastup će biti jako zabavan i zarazan - najavljuje Balint.

Foto: Luka Dubroja

U osamdesete kao Michael Sembello publiku će vratiti Dora Trogrlić.

- Ovaj put sam dosta statična, Michael svira klavir i pjeva, ali bazirat ćemo se na tim osamdesetim godinama, razigranosti i mislim da će to biti jedan jako dobar nastup - najavljuje Dora.

Posebno uzbuđenje donosi prvi battle sezone u kojem će snage odmjeriti Iva Ajduković i Laura Sučec, obje u ulozi Severine.

- Pripreme teku odlično, nama je super i stalno se zabavljamo. Ja napokon nakon tri emisije imam neku koreografiju, tako da ću malo zaplesati i moram reći da mi nije bilo teško ući u Severinin karakter - otkriva Iva, a Laura dodaje: 'Moram priznati da pripreme teku dobro, iako sam se možda najviše bojala kostima. U duetu sam s Ivom, što mi olakšava jer nisam sama, automatski je zabavnije jer se zezamo i plešemo, no nije lako stati pored Ive koja je vrhunska pjevačica i imitatorica i nadam se da će se svi zabaviti uz prvi battle sezone'.

Foto: Luka Dubroja

Nora Ćurković preuzima lik legendarnog Tota Cutugna, a priznaje kako joj to nije najlakši zadatak.

- Pripreme kao takve teku dobro, no ja trenutno nisam toliko zadovoljna sobom. Teško mi je zapamtiti taj talijanski jezik jer ima stvarno dosta teksta, a i on mi nije neki karakter koji je ekspresivan i da ga je lako skinuti jer se nemam baš za nešto konkretno uhvatiti - otkriva Nora.

Foto: Luka Dubroja

Lik Eda Sheerana na pozornicu će donijeti Sven Pocrnić koji najavljuje nešto potpuno neočekivano.

- Moram priznati da probe teku jednim vrlo zanimljivim tijekom. Publika od mene kao Eda može očekivati sve i svašta. Ne želim puno otkrivati i govoriti, ali moram reći da imam tu sreću da sam po naravi dosta sličan Edu. Dosta sam radio na vokalu i storytellingu i veselim se nastupu - otkriva Sven.

Foto: Luka Dubroja

Nova epizoda donosi još više zabave, a kandidati su spremni dati sve od sebe u transformacijama koje će testirati njihove vokalne, glumačke i plesne granice. Ne propustite četvrtu epizodu showa 'Tvoje lice zvuči poznato' ove nedjelje u 20:15 na Novoj TV!