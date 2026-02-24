Obavijesti

GLAZBENI SPEKTAKL

Počinje 76. Sanremo: Italija bira predstavnika za Eurosong, nastupa i poznati Hrvat

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Maurizio D'Avanzo / ipa-agency.net

Pet večeri spektakla u kazalištu Ariston donosi 30 izvođača, brojne svjetske goste i odluku o tome tko će predstavljati Italiju na Eurosongu

Večeras započinje 76. izdanje legendarnog talijanskog festivala Sanremo Music Festival, događaja koji svake godine Italiju pretvara u središte glazbenog svijeta. Tijekom pet večeri, sve do subote, pozornica kazališta Teatro Ariston ugostit će 30 izvođača, a pobjednik će izboriti pravo predstavljanja zemlje na Eurosongu.

Kroz festivalski tjedan gledatelje će voditi Carlo Conti i Laura Pausini, dok će u natjecateljskom dijelu nastupiti brojna poznata imena talijanske scene. Među njima su i bivši pobjednici poput Arisa, Ermal Meta, Marco Masini i Francesco Renga, kao i veteranka Patty Pravo kojoj je ovo 11. nastup na Sanremu.

POGLEDAJTE NASTUP Olly je pobjednik Sanrema! Nastupao u duetu s Goranom Bregovićem i oduševili publiku
Olly je pobjednik Sanrema! Nastupao u duetu s Goranom Bregovićem i oduševili publiku

Posebnu pozornost domaće publike privući će i hrvatski violončelist Stjepan Hauser, koji će tijekom večeri posvećene obradama nastupiti uz Fedeza i Marca Masinija u izvedbi hita „Meravigliosa creatura“.

Festival se prenosi uživo od 20:40 na Rai 1 i putem platforme RaiPlay, a program uključuje tematske večeri, nastupe gostiju i kombinirano glasovanje novinarskog i radijskog žirija te publike.

Veliko finale održat će se u subotu navečer, kada će biti proglašen nasljednik prošlogodišnjeg pobjednika Olly i njegove pjesme „Balorda nostalgia“. Ime novog pobjednika, koji će Italiju predstavljati na Eurosongu, trebalo bi biti poznato u ranim jutarnjim satima nedjelje.

