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PREDSTAVILA DVA TALENTA

Elizabeth se u 'Supertalent' vratila nakon osam godina i osigurala si prolazak dalje

Piše 24sata,
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Elizabeth se u 'Supertalent' vratila nakon osam godina i osigurala si prolazak dalje
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Foto: Luka Dubroja
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Elizabeth Zacero, koja se nakon osam godina vratila na pozornicu 'Supertalenta', oduševila je žiri svojim spojem pjevanja i plesa na šipci te osigurala prolazak

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Na Novoj TV kreće četvrta audicijska epizoda popularnog showa 'Supertalent' koja nam donosi nesvakidašnje spojeve talenata, iznenađenja. 

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Audicijsku večer otvorio je Mandeep Kumar, koji je iz Indije stigao u Hrvatsku, a pred žirijem zapjevao zagorsku pjesmu. Među omiljenim pjevačima izdvojio je Baby Lasagnu i Mišu Kovača, a izvedbom je posebno iznenadio Martinu.

Foto: Luka Dubroja

- Zanimljivo je da si ti došao iz Indije i pjevaš zagorsku pjesmu, a ja koja sam iz Hrvatske ne poznajem tu pjesmu. Ali ono što mi je povrh toga zanimljivo je koliko ti čisto pjevaš, do razine da sam u jednom momentu pomislila da se radi o matrici. Na tome veliko bravo - poručila mu je.

Od Martine, Fabijana i Maje Mandeep je dobio prolaz, dok je Davor jedini rekao „ne“, što je izazvalo žustru raspravu.

- Zato što je to za mene pjesmuljak - objasnio je, na što je Maja istaknula da izbor pjesme ne može biti razlog, no Fabijan otvorio pitanje ocjenjuje li se samo pjevanje ili cjelokupan nastup.

- Dobro, što ste me sad napali? Dao sam ne i u redu, nije me dotaknuo - uzvratio je Davor, no rasprava za stolom ipak nije promijenila ishod za Mandeepa, koji je izborio mjesto u sljedećem krugu natjecanja.

Foto: Luka Dubroja

Strah i smijeh obilježili su nastup skupine The Phobias, čija je kombinacija iluzije i zastrašivanja posebno uznemirila Maju.

- Užas, koliko ste me prepali! Nisam ovo očekivala. Mađioničarski trik mi je bio stvarno sjajan, ali najveći efekt je bio ovaj gdje ste nas prepali, tako da mislim da je vaš show, bez obzira na moje emocije, uspio - poručila im je.

Foto: Luka Dubroja

Fabijan je također uživao u nastupu.

- Ja sam apsolutno za ovakve točke. Imali ste me već na samom početku s udicom i balonima. Volio bih vas vidjeti opet - rekao je.

Dok su Maja, Fabijan i Davor njihov nastup nagradili s „da“, Martina je ipak dala „ne“, no tri potvrdna glasa bila su dovoljna za prolazak u sljedeći krug.

Foto: Luka Dubroja
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Foto: Luka Dubroja

Dva talenta u jednu zahtjevnu točku spojila je Elizabeth Zacero, koja se nakon osam godina vratila na pozornicu Supertalenta. Pjevajući uz izvođenje elemenata plesa na šipci, iznenadila je žiri, a Fabijan je posebno pohvalio zahtjevnost takve izvedbe.

- Kad sam vidio šipku, očekivao sam jedno, a dobili smo sasvim nešto drugo i drago mi je da jesmo jer sam ja veliki pobornik mjuzikla i jako to volim. Zapravo, ovako se kretati i vokalno nešto izvoditi velika je i ozbiljna vještina - istaknuo je.

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Martina je priznala da je promijenila prvotni dojam.

- Bila sam puna predrasuda, iskreno priznajem. Užasno mi se sviđa tvoj karakter. Sjajna si, Elizabeth, hvala ti na ovom demantiranju svih mojih predrasuda - poručila joj je.

Elizabethin spoj plesa i pjevanja žiri je nagradio s četiri „da“, čime je osigurala prolazak u sljedeći krug.

Foto: Luka Dubroja

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