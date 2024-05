Predstavnica Malte je otvorila drugo polufinale Eurosonga: Blistala u šljokičastom kostimu

Počelo je drugo polufinale ovogodišnjeg Eurosonga, na kojem Hrvatsku predstavlja Baby Lasagna. On je nastupio u prvom polufinalu, a danas će publika slušati 16 novih nastupa. U prvoj polufinalnoj večeri nastupilo je 15 izvođača, a desetero je prošlo u finale. Isto toliko će ih proći i iz drugog polufinala.

Nastupat će i Francuska, Španjolska i Italija, države iz skupine 'Velikih 5', koje imaju izravan prolaz u finale.

Svi glasači, i oni iz zemalja koje sudjeluju, kao i oni iz zemalja koji ne sudjeluju, mogu glasati preko aplikacije 'Eurovision App' ili direktno na stranici www.esc.vote. Naravno, kao i svake godine, može se glasati i SMS-om i pozivom. Nazovite 06155 + redni broj pjesme (01-15) ili pošaljite SMS na 666555 s rednim brojem pjesme (01-15). Cijena poziva iznosi 0,50 € za fiksne i 0,67 € za mobilne mreže, a cijena SMS poruke iznosi 0,49 € /SMS s uključenim PDV-om.

Ovo je redoslijed nastupa u drugom polufinalu:

1. Malta: Sarah Bonnici - Loop

2. Albanija: BESA - TITAN

3. Grčka: Marina Satti - ZARI

4. Švicarska: Nemo - The Code

5. Češka: Aiko - Pedestal

Francuska: Slimane - Mon amour

6. Austrija: Kaleen - We Will Rave

7. Danska: SABA - SAND

8. Armenija: LADANIVA - Jako

9. Latvija: Dons - Hollow

Španjolska: Nebulossa - ZORRA

10. San Marino: MEGARA - 11:11

11. Gruzija: Nutsa Buzaladze - Firefighter

12. Belgija: Mustii - Before The Party's Over

13. Estonija: 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Italija: Angelina Mango - La Noia

14. Izrael: Eden Golan - Hurricane

15. Norveška: Gåte - Ulveham

16. Nizozemska: Joost Klein - Europapa