ToMa se transformirao u Vesnu Pisarović: 'Jako si zavodljiv!'

Na rasporedu je nova epizoda showa 'Tvoje lice zvuči poznato'. Transformacije se zahuktavaju i postaju sve zanimljivije, a kandidate čekaju i neki novi izazovi koji će dodatno začiniti ovo natjecanje.

Još jedna ženska uloga u nizu pripala je Tomislavu Mariću ToMi koji je ovoga puta nastupio kao Vesna Pisarović te rekreirao njezin nastup na Dori iz 2002. s hit pjesmom 'Sasvim sigurna'.

Visokim notama i senzualnim pokretima u pripijenoj bijeloj haljini potpuno je oduševio žiri koji je uočio napredak u njegovim transformacijama u suprotni spol.

- Bio si izuzetno senzualan i ženstven, bio si jako zavodljiv, imao si divan glas, a imaš i inače divan stas - rekao je Goran Navojec.

- ToMa, ti si pokazao sve svoje talente od prve emisije pa evo do sada… Ti si sve bolji i bolji. Super pjevaš, super nas zabavljaš i jednostavno to je to - pohvalila je Renata Končić Minea.

- ToMa, ti si kralj. Ovo je bio nastup s Dore, a ti si apsolutno skinuo Vesnu Pisarović od A do Ž. Sve si sigurniji i fluidniji u ženskim transformacijama i bio si mi odličan večeras - zaključio je Mario Roth.