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Počinje Festival svjetskoga kazališta, sudjeluje i Zagreb

Piše Davor Lugarić,
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Počinje Festival svjetskoga kazališta, sudjeluje i Zagreb
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Foto: PROMO
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Ovogodišnji festival Svjetskog kazališta traje od 12. do 26. rujna

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Teatar je prostor u kojemu se prelamaju društvene, kulturne i estetske dinamike, a Festival svjetskog kazališta u Zagrebu, od osnutka 2003. godine, predstavlja jednu od najvažnijih platformi za istraživanje tih preklapanja na europskoj i svjetskoj sceni.

Ovogodišnji festival Svjetskog kazališta traje od 12. do 26. rujna. U Zagrebačkom kazalištu mladih prvog dana, 12. rujna, na programu je “The making of Berlin”. Predstava “Obitelj” na rasporedu je 16. rujna u Zagrebačkom plesnom centru. Belgijsku predstavu “Brel” možete pogledati 22. i 23. rujna u Zagrebačkom kazalištu mladih.

Foto: PROMO

U HNK2 na rasporedu je predstava “Mami” 23. i 24. rujna. Ovogodišnji festival 26. rujna zatvara predstava “Maldonne”, koja će se također izvesti u HNK2. 

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