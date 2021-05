21:22 Pod rednim brojem četiri izašla je Belgija s pjesmom 'The Wrong Place'.

21:18 Za Izrael nastupa Eden Alene s pjesmom 'Set Me Free'.

Eden se prije pjevanja baletom, a odnijela je dvije pobjede na talent showovima u Izraelu.

21:14 Albanka Anxhela Peristeri pjevala je pjesmu 'Karma', a na sebi je imala haljinu sličnu Eleni s Cipra. Albanija je dosad nastupila 17 puta na Eurosongu.

21:10 Prvi je bio Cipar i atraktivna Elena Tsagrinou s pjesmom 'El Diablo'. S pjesmom je podigla 'puno prašine'. Pravoslavna ciparska crkva pozvala je vladu da povuče pjesmu s natjecanja, no oni su to odbili učiniti. Pokrenuta je i peticija koju je dosad potpisalo više od 20.000 ljudi.

21:02 DJ Pieter Gabriel (16) otvorio je večer. Program, kao i ranije, vode glumica Chantal Janzen (42), pjevačica Edsilia Rombley (43), pjevač Jan Smit (35) i beauty blogerica i zvijezda YouTubea Nikkie de Jager (27).

Počinje spektakularno finale 65. Eurosonga u Rotterdamu! U dvorani Ahoy nastupa 26 zemalja. Hrvatska predstavnica Albina Grčić (22) ispala je u prvoj polufinalnoj večeri 18. svibnja s pjesmom 'Tick-Tock'. Splićanka finale sa svojim timom gleda u Nizozemskoj, a otkrila je da joj je favorit Italija, uz kolegice iz Srbije, grupu Hurricane.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kladionice za pobjedu najviše šansi daju Italiji s čak 25 posto, na drugom mjestu smjestila se Francuska s 21 posto, dok je treća Malta koja je dugo bila glavni favorit, s 13 posto.

Ovo je redoslijed:

1. Cipar: Elena Tsagrinou - 'El Diablo'

2. Albanija: Anxhela Peristeri - 'Karma'

3. Izrael: Eden Alene - 'Set Me Free'

4. Belgija: Hooverphonic - 'The Wrong Place'

5. Rusija: Manizha - 'Russian Women'

6. Malta: Destiny - 'Je me casse'

7. Portugal: The Black Mamba - 'Love is on My Side'

8. Srbija: Hurricane - 'Loco Loco'

9. Ujedino Kraljevstvo: James Newman - 'Embers'

10. Grčka: Stefania - 'Last Dance'

11. Švicarska: Gjon's Tears - Tout i'Univers

12. Island: Dađi og Gagnamanagniđ - '10 Years'

13. Španjolska: Blas Canto - 'Voy a quedarme'

14. Moldavija: Natalia Gordienko - 'Sugar'

15. Njemačka: Jendrik - 'I Don't Feel Hate'

16. Finska: Blind Channel - 'Dark Side'

17. Bugarska: Victoria - 'Growing Up is Getting Old'

18. Litva: The Roop - 'Discoteque'

19. Ukrajina: Go_A - 'Shum'

20. Francuska: Barbara Pravi - 'Voila'

21. Azerbajdžan: Efendi - 'Mata Hari'

22. Norveška: TIX - 'Fallen Angel'

23. Nizozemska: Jeangu Macrooy - 'Birth of a New Age'

24. Italija: Maneskin - 'Zitti e buoni'

25. Švedska: Tusse - 'Voices'

26. San Marino: Senhit - 'Adrenalina'

POGLEDAJTE VIDEO: