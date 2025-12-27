U svakom mentorskom timu ostalo je po dvanaestero mladih talenata, a mentori su ih podijelili u četiri trojke. Svaka trojka zajednički izvodi jednu pjesmu, ali samo jedan glas nastavlja svoj put prema polufinalu
NA REDU SU TROBOJI
Počinje nova epizoda 'The Voice Kidsa', pratite s nama mlade talentirane natjecatelje...
Nakon pet emisija audicija u drugoj sezoni showa 'The Voice Kids Hrvatska', večeras započinje nova faza natjecanja - troboji.
Mladi pjevači nastupaju u trojkama, a mentori Mia Dimšić, Davor Gobac, Marko Tolja i Ivana Vanna Vrdoljak suočavaju se s teškim odlukama jer iz svake trojke dalje prolazi samo jedan glas.
