TREĆA BLIND VEČER

Počinje treća audicijska epizoda The Voice Kids Hrvatska

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Počinje treća audicijska epizoda The Voice Kids Hrvatska
Foto: Dario Njavro / HRT

Nova epizoda audicija donosi dvanaest novih natjecatelja, mnoštvo snova i samo jednu želju: okret crvenog stolca koji ih vodi u nastavak natjecanja

Na prvom programu HRT-a prikazuje se treća audicijska epizoda showa 'The Voice Kids Hrvatska', u kojoj djevojčice i dječaci od 7 do 14 godina po prvi put staju pred četveročlani žiri i pokušatvaju h osvojiti.

Nova epizoda audicija donosi dvanaest novih natjecatelja, mnoštvo snova i samo jednu želju - okret crvenog stolca koji ih vodi u nastavak natjecanja! Zaljubljeni u glazbu i pjevanje, borit će se glasom i izvedbom kako bi osvojili pozornost mentora i osigurali mjesto u jednom od timova.

PRVA EMISIJA Spektakularan početak nove sezone! 'The Voice Kids' otvoren uz osam impresivnih nastupa
Spektakularan početak nove sezone! 'The Voice Kids' otvoren uz osam impresivnih nastupa

Pred Vannom, Mijom, Gopcem i Toljom i ovaj put je težak zadatak.

Talentirani mali pjevači okupljeni iz svih krajeva Hrvatske pokazat će da godine nisu prepreka velikoj strasti prema glazbi.

Hoće li se okrenuti svi mentori? Tko će iznenaditi interpretacijom, a tko hrabrošću? I tko će već u ovoj emisiji dobiti priliku da ostvari svoj glazbeni san? Dio odgovore znat ćemo nakon večerašnje emisije.

