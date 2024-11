Počinje novi ciklus umjetničkog programa 'Poetica Croatica' u Kavkazu: Stiže i Josipa Lisac

Prvo nedjeljno popodne u studenome idealno je vrijeme za prepuštanje stihovima Tina Ujevića te izvedbama najljepših pjesama hrvatskog i svjetskog glazbenog stvaralaštva, i to sve upravo u kultnom prostoru Kazališne kavane. Stihove govore glumac i idejni

začetnik programa Poetica Croatica Zvonko Novosel te mlade nade hrvatskog glumišta Nikolina Prkačin i Lav Novosel, a u glazbenom djelu programa prepustit ćemo se vrsnoj sopranistici Vlatki Kladarić te mladom multiinstrumentalistu i studentu

glume Lavu Novoselu.

Govorenju poezije će se s nekoliko pjesama po vlastitom odabiru pridružiti gošća večeri Josipa Lisac. Središnji dio programa čine Mali razgovori u kojima se posvećujemo glavnoj temi susreta, a prvi se bavi pitanjem preuzetim iz kratke priče Danijela Dragojevića: „Jesi li živ?“. U Malim razgovorima redovito sudjeluju Vesna Massan, psihoterapeutkinja i likovna umjetnica čije riječi zrače toplinom, te Sanja Tatalović, psihoterapeutkinja i instruktorica yoge, žena jedinstvene snage i ljepote. Kao što je to i Josipa Lisac, gošća Malih razgovora, koja cijelim svojim životom svjedoči što to znači: Biti živ! Publika se u ove razgovore rado uključuje, a tijekom razgovora često dolazi do svojevrsnih katarzičnih trenutaka, jer pojedinci iz publike, možda po prvi puta u životu imaju mogućnost javno iznijeti vlastite stavove i mišljenja o temama o kojima se najčešće ne govori javno, a niti često. Tako će i ove nedjelje publika imati priliku sudjelovati u razgovorima.

Foto: promo

Poetica Croatica je poetsko-glazbeno-kontaktni program, jedinstvenog sadržaja koji je posvećen promociji hrvatskog književnog i glazbenog stvaralaštva. Ideja susreta jest da se, prvenstveno mladoj publici ali i svim zainteresiranima, bilo koje dobne skupine, pruži umjetnički doživljaj kroz govorenje najljepših stihova hrvatskih, ali i svjetskih majstora poetske riječi, zabavi ih se glazbenim evergreenima i porazgovara s njima u Malim razgovorima.

Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

Zbog veće vidljivosti i potrebe za vrhunskom prezentacijom Poetica Croatica uspostavlja suradnju s Kazališnom kavanom u Zagrebu i od 3. studenoga 2024. nastavlja sa svojim aktivnostima u prostorima legendarnog Kavkaza, središta kulturnih ali i mnogih drugih silnica stanovnika Zagreba i njegovih gostiju. Kavkaz je desetljećima jedno od najvažnijih zagrebačkih okupljališta ljudi iz umjetnosti, kulture, sporta i biznisa u kome je svoje blistave trenutke inspiracije s prisutnom publikom dijelio i veliki Tin Ujević. Stoga će Tin Ujević biti prvi pjesnik čije stihove ćemo izgovarati 3. studenoga u Kavkazu. Dinamika susreta jest svake treće nedjelje od 17 do 19 sati.

Voljeli bismo da ova naša poetsko-glazbeno-kontaktna druženja u živote ljudi, naše publike, unesu puno vedrine, zadovoljstva, zanosa i nade. To je energija iz koje naš tim gradi Poeticu Croaticu svih ovih godina. Namjera nam je da naša druženja pretvorimo u

festival ljepote i gušta, a za gušt se ovaj puta, uz sjajnog domaćina kavanu KAVKAZ, pobrinula vinarija Kota koja će publiku počastiti svojim sjajnim Kota 267 pjenušcem. Prvi je susret novoga ciklusa otvoren isključivo za goste s pozivnicama, a veselimo se svim nadolazećim susretima u kojima će šira javnost imati priliku upoznati ljepote hrvatskog umjetničkog stvaralaštva kroz program Poetica Croatica.