Harun otpjevao Elvisa Presleyja i rasplesao Severinu i Filipa

Počinje druga sezona "Superstara", a Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković spremni su stručnim savjetima i vodstvom pomoći u ostvarenju glazbenih snova kandidata koji će tijekom natjecanja morati pokazati u svega nekoliko minuta da posjeduje "ono nešto". Prijave za novu sezonu stigle su iz cijele regije, ali i Njemačke, Austrije, Belgije, Ukrajine, čak i s dalekih Filipina.

Drugu sezonu 'Superstara' audicijom pred žirijem otvorio je mladi Karlo Strancarić iz Zagreba. Dopratila ga je čitava obitelj - majka, otac, sestra i stric, a on je uskoro opravdao njihovo povjerenje i podršku. U domaću glazbu zaljubio se zahvaljujući pjesmama Olivera Dragojevića, a u 'Superstar' je ušao zahvaljujući svom stricu, koji ga je prijavio na show. Uz podršku bližnjih, Karlo je odsvirao 'Wicked Game' Chrisa Isaaka.

"Ispred sebe vidim prekrasnog momka od 19 godina, koji je toliko dobar. Kum nije pogriješio, hvala ti što si se prijavio", poručila je Karlu Severina.

"Vokal ti zvuči skupo i svjetski, odličan si pjevač, to može biti još samo bolje i veće", dodala je Nika Turković.

"Kada si ušao, točno sam shvatio da si dobar dečko, dobro odgojen. Drugi dojam je da sam prvi put uživo čuo ovaj falset toliko blizu originalu. Senzibilitet je fenomenalan, imaš dosta mjesta za napredak i jedva čekam čuti što još imaš pokazati", zaključio je Filip.

Ponosna obitelj se rasplakala, a Karlo je dobio četiri 'DA'.

Ogulinac Nenad Marjanović sljedeći je stigao pred žiri! Pomoćni keramičar je po zanimanju, no prava strast Nenadu je glazba, posebno pisanje tekstova.

"Rekao bih da sam u top pet tekstopisaca u Hrvatskoj, a među 10 na Balkanu", otkrio je Nenad. Žiriju se predstavio vlastitom pjesmom, no i sam je na kraju nastupa bio svjestan da se i nije proslavio.

"Ako želiš biti reper, kruha se nećeš najesti", iskreno mu je poručio Filip.

"Vidim da ti je Hiljson uzor, ali on je i u ritmu i dobro pjeva", dodala je Severina.

"Nenade, skuliraj se, kao što brzo govoriš i slažeš Rubikovu kocku, tako i brzo repaš. Otpjevaš cijelu pjesmu, a ona je došla do pola", zaključio je Tonči. Nika mu je tekstove pohvalila, no preporučila mu je da mu pjesme izvodi netko drugi, a ostatak žirija se složio.

Drugu šansu u 'Superstaru' potražila je Riječanka Elizabeth Zacero. Pjevanju je jako posvećena i želi lansirati glazbenu karijeru te raditi na prvom albumu. Podršku joj je pružio zaručnik, a žiriju se odlučila predstaviti hitom 'Million Reasons' Lady Gage. Ekipa se odmah sjetila talentirane djevojke, a onda je krenula glazba.

"Bravo za upornost, vokalno je za nijansu bolje nego prošle godine. To je moj dojam", komentirao je Filip.

"Sviđa mi se boja glasa, posebno u donjim lagama. No, pjevala si, pjevala i odjednom mi je bilo svejedno. Kao balon kad ga netko pukne", iskrena je bila Severina.

Unatoč sitnim nedostacima, Elizabeth je dobila četiri 'DA' i, kako je rekla Nika, domaću zadaću.

Zubotehničar Harun Skender stigao je čak iz Münchena u 'Superstar'. Mladić već desetak godina svoj život gradi u Njemačkoj, odakle je otišao iz rodne Zenice. U slobodno vrijeme bavi se odbojkom i glazbom. Obožava neobične outfite i igranje modom, a uzor mu je Lady Gaga.

Žiriju se predstavio klasikom 'Can't Help Falling in Love' Elvisa Presleyja, čime je rasplesao Severinu i Filipa, a potom je izveo i pjesmu 'Mojoj majci' Hanke Paldum.

"Nije mi prirodno, nigdje nema finog završetka. Pjevaš da ti je pjevanje svrha. Sve je na svom mjestu, a i ne treba mi. Stajling top", komentirao je Huljić.

"Mislim da si ovome pristupio ozbiljno i ja to cijenim, ali mislim da ti je Tonči htio reći da nam možeš prenijeti više emocije, to će izgledali ljudskije nama", dodala je Nika.

Severinu je oduševila nosogrlica, a Harun joj je obećao pokloniti ako dobije 'DA'. Od Filipa, Nike i Severine dobio je 'DA', dok mu je Tonči udijelio 'NE'. Harun se izborio za svoj prolazak.

Dizajnerica Klara Marković Jurić iz Zagreba predstavila se pjesmom Miley Cyrus 'Angles Like You'. Imala je veliku tremu pa joj je Filip poručio da se od glazbe umrijeti ne može, a Nika je dodala da je u pjesmi bilo niz pogrešnih tonova.

"Ovo bi nazvao nekontroliranim. Ovo je za karaoke", zaključio je, pak, Tonči. Klara je dobila četiri 'NE', ali i poticaj da ne odustaje.

