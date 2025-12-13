Dorijan zapjevao Bon Jovija i odmah okrenuo Davora Gopca

Audicije 'The Voice Kidsa' se nastavljaju, timovi se polako popunjavaju, a slobodnih mjesta je sve manje. Večeras će se 13 novih kandidata pokušati izboriti za okret mentora - Vanne Vrdoljak, Davora Gopca, Marka Tolje i Mije Dimšić - i napraviti prvi veliki korak prema svom glazbenom snu.

Timovi su sve popunjeniji, odluke su sve teže. Počinje četvrta emisija audicija 'The Voice Kidsa'. Tim su riječima voditelji Iva i Ivan otvorili emisiju. Prva se predstavila devetogodišnja Nikol Kutnjak iz Svetog Martina na Muri. Voli pjevati, članica je mažoretkinja, obožava svoga psa Tedija i svira gitaru.

Foto: HRT

Izašla je na pozornicu te svojim stavom i glasom odmah sve mentore dobila na svoju stranu nakon što je otpjevala tradicionalnu međimursku pjesmu 'Dej mi Bože'. Čak dvije blokade (Gopčeva i Vannina) pokazuju koliko su je mentori htjeli baš u svojem timu.

- Slušaj, ti si kao anđeo koji se spustio s televizijske antene. Super si ti to otpjevala, baš si simpatična - rekao je Gobac.

- Prekrasno si ovo otpjevala - dodala je Vanna.

- Bila si fantastična, topio sam se od ljepote i slatkoće - zaključio je Tolja.

Odabrala je dalje nastaviti uz Gopca.

Foto: HRT

Dorijan Novoselac dolazi iz Komletinaca kraj Vinkovaca, povratnik je u emisiju, a svira nekoliko instrumenata i obožava pjevati. Tata mu je bio glazbenik, ali je želio više biti sa svojim sinovima pa se prestao profesionalno baviti glazbom. Dorijan obožava s tatom i bratom ići u ribolov.

Odabrao je pjesmu Bona Jovija 'Bed Of Roses' i već mu se na prve otpjevane note okrenuo Gobac, a za njim i dvije mentorice.

- Bio si odličan - rekao je Gobac.

- Izabrao si predobru pjesmu, sve je bilo na svom mjestu - dodala je Mia.

Dorijan je dalje odlučio nastaviti u Vanninu timu.

Foto: HRT

Pjesma 'Malo mi za sriću triba' Doris Dragović bila je izbor Sare Dundović. Dolazi iz Zadra, ima 13 godina, a svoje je prve glazbene korake napravila na Kalelargi. Uzor joj je otac te ima veliku podršku obitelji. Bojala se da će imati tremu, no vrlo je sigurno otpjevala baladu, makar joj se nijedan mentor nije okrenuo.

- Imaš jako lijepo boju glasa, čuje se da si muzikalna. Ne sumnjam da te s ovakvim potencijalom čeka jako puno - rekla je Mia.

Uz mnogo komplimenata i pokoji savjet za budućnost, Sara se oprašta od nastavka emisije.

Foto: HRT