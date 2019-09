Podnio kaznenu prijavu: Obitelj mi je prijetila da će me ubiti...

U srijedu popodne kružili su automobilom oko zgrade, derali su se “Skratit ćemo te za glavu, ubit ćemo te”. Morao sam nazvati policiju, cijelo susjedstvo je bilo u šoku, priča nam Nenad Hervatin (39).

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Životna drama bivšeg televizijskog voditelja nastavlja se kaznenom prijavom koju je Hervatin podnio protiv Jasmina Hlemića, njegovog bratića i nećaka pokojne majke Božice, koji mu je, kako kaže voditelj, prijetio da će ga ubiti.

- Zbog cijele situacije ocu je ponovno ugrožen život. Incident je rezultirao Josipovim hipoglikemijskim šokom. Imao je šećer 2,7. Doktorica ga je dizala iz mrtvih- priča nam Hervatin. Nakon što je za 24sata priznao da već duže vrijeme, od majčine strane obitelji, doživljava svakodnevno maltretiranje zbog svoje seksualne orijentacije te prijetnje kako bi izbacili njega i oca Josipa Novosela iz stana u Puli u kojemu žive, 39-godišnji poduzetnik ponovno se našao na meti.

Foto: Privatni album

- Podignuo sam kaznenu prijavu za prijetnju. Ipak je riječ o najbližoj rodbini. Cijeli postupak odvija se u tajnosti tako da vam ne mogu otkriti više detalja - zaključio je Hervatin. Dok se brine o bolesnom ocu, bivši televizijski voditelj bori se i s optužbama i prijavama za fizičko zlostavljanje oca, koje su kako tvrdi, potpuno neistinite. To je potvrdio i njegov otac Josip.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- To su sve laži. Nije istina da me Nenad fizički zlostavlja - rekao nam je Novosel preko telefona. Zbog obiteljskih optužbi i prepucavanja kontaktirali smo i Policijsku upravu istarsku, u kojoj nam nisu mogli otkriti detalje slučaja, no potvrdili su nam kako su podnesene prijave stavljene na razmatranje.