Pogledajte 24 fotografije koje su obilježile tjedan: Slavne dame i dalje ne izlaze iz bikinija

Ovaj novogodišnji tjedan mnoge su dame u najboljem svjetlu pokazale svoje raskošne adute. Od Nives Celzijus i njene kćeri Taishe, preko Ive Todorić pa sve do prve dame Melanie Trump. Prisjetimo se najboljih trenutaka tjedna iza nas
U novogodišnjoj noći objavljena je posljednja epizoda pete sezone Stranger Thingsa, čime je označen kraj ere ovog serijskog fenomena.
| Foto: Profimedia
Foto: Profimedia
| Foto: Profimedia
Dana 28. prosinca preminula je Brigitte Bardot, slavna francuska glumica. Imala je 91 godinu i u posljednje vrijeme je imala zdravstvenih problema.
| Foto: Wikipedia
Lidija Bačić uskočila je u usku haljinu od čipke, što je bilo sasvim dovoljno da se komentari ponovno sliju sa svih strana svijeta
| Foto: Instagram/Lidija Bačić
Jelena Rozga pred više tisuća ljudi uvela je građane Sarajeva, ali i brojne turiste u sjajnoj atmosferi u 2026. godinu.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Na svečanoj akademiji održanoj povodom 52. rođendana Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, uručena su počasna članstva za 2025. godinu – Alfiju Kabilju, Josipi Lisac i Karlu Metikošu
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Glazbenica Iggy Azalea je na odmoru pozirala u tangama pa pokazala bujnu stražnjicu.
| Foto: Iggy Azalea/Instagram
Posljednjeg dana 2025. godine Nives Celzijus objavila je fotku na kojoj uživa na pijesku, a isto je poželjela raditi i u novog godini.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Endrina Muqaj u spektakularnom finalu osme sezone MasterChefa još jednom je pokazala koliko je vješta u kuhinji, a odnijela je prestižnu titulu pobjednice, kao i novčanu nagradu od 30.000 eura.
| Foto: NOVATV
Srpska pjevačica Teodora Džehverović objavila set fotografija na kojima pozira u seksi izdanju, a na sebi je, osim kaputa, imala premali bikini.
| Foto: Instagram
Naša popularna pjevačica Severina zablistala u čipki Matije Vuice i objavom na Instagramu zagolicala maštu najavom za Novu godinu.
| Foto: Instagram/Prosper Filipović
Hrvatski radio ušao je u povijest nakon što je na svoj 100. rođendan srušio svjetski Guinnessov rekord za najveći broj voditelja u radijskom maratonu, izvijestila je u četvrtak Hrvatska radiotelevizija.
| Foto: Jelena Roemer
Vlasnik zaštitarske tvrtke Sokol Marić, poduzetnik Zlatko Marić (65), dobio je dijete s 40 godina mlađom suprugom Valentinom Echeverri.
| Foto: Privatni album/canva
Predsjednik SAD-a Donald Trump i Melania Trump Novu godine dočekali su s članovima i gostima u Trumpovom klubu Mar-a-Lago u Palm Beachu na Floridi, a svu su pažnju ukrale odvažne skupocjene štikle prve dame.
| Foto: Jonathan Ernst
Marko Škugor je točno u ponoć 1. siječnja da suprugom Ivanom dobio treće dijete, a nakon dva sina u obitelj je stigla malena djevojčica.
| Foto: Instagram/Marko Škugor
Aleksandra Prijović nastupila je na Staru godinu u 14 sati na dnevnoj zabavi u Paviljonu 5 na Zagrebačkom velesajmu pred mnogobrojnom publikom. Nakon toga je u novu godinu uvela Beograđane.
| Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Victoria Jones, 34-godišnja kći slavnog holivudskog glumca Tommyja Leeja Jonesa, pronađena je mrtva u ranim jutarnjim satima na Novu godinu u luksuznom hotelu u San Franciscu.
| Foto: Scooter/Press Association/PIXSELL
Poznati hrvatski glumac i avanturist Dušan Bućan otišao je na najpoznatiju utrka na svijetu, reli Dakar, na kojem će sudjelovati s Jurajem Šebaljem.
| Foto: Privatni album/
Iva Todorić novu je godinu dočekala u glamuroznom crvenom izdanju: 'Prisjetite se svih lijepih trenutaka i zahvalite na njima', napisala je na Instagramu.
| Foto: Instagram/Iva Todorić
Nogometaš Lirim Kastrati (26) na društvenim mrežama je objavio kako je uplovio u bračnu luku. Pozirao je sa svojom novom suprugom Sarom Hajrullahu Kastrati.
| Foto: Instagram/Lirim Kastrati
Miss Laura Gnjatović otkrila je kako je Novu godinu dočekala u društvu američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegove supruge Melanije.
| Foto: Instagram
Angelina Jolie posjetila je granični prijelaz Rafah kako bi se osobno upoznala s teškim humanitarnim uvjetima u Pojasu Gaze.
| Foto: Stringer
Kylie Jenner ponovno je pokazala atribute, ovog puta u zlatnom bikiniju. Iako je siječanj, svojom objavom priziva ljeto, napisavši "Ljeto zauvijek".
| Foto: Instagram/kylie jenner
Elizabeth Hurley proslavila je ulazak u 2026. godinu raskošnom zabavom na temu Jamesa Bonda. Na sebi je imala samo bijeli kupaći kostim, krzneni kaput i lažni pištolj zataknut za bijeli remen.
| Foto: Instagram/Elizabeth Hurley
Frontmen Maneskina Damiano David i njegova djevojka Dove Cameron objavili su da su se zaručili nakon dvije godine veze
| Foto: Instagram