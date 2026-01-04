Obavijesti

Galerija

Komentari 1
TRENUCI ZA PAMĆENJE

Pogledajte 24 fotografije koje su obilježile tjedan: Slavne dame i dalje ne izlaze iz bikinija

Ovaj novogodišnji tjedan mnoge su dame u najboljem svjetlu pokazale svoje raskošne adute. Od Nives Celzijus i njene kćeri Taishe, preko Ive Todorić pa sve do prve dame Melanie Trump. Prisjetimo se najboljih trenutaka tjedna iza nas
Pogledajte 24 fotografije koje su obilježile tjedan: Slavne dame i dalje ne izlaze iz bikinija
U novogodišnjoj noći objavljena je posljednja epizoda pete sezone Stranger Thingsa, čime je označen kraj ere ovog serijskog fenomena. | Foto: Profimedia
1/25
U novogodišnjoj noći objavljena je posljednja epizoda pete sezone Stranger Thingsa, čime je označen kraj ere ovog serijskog fenomena. | Foto: Profimedia
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026