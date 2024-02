Pogledajte kako Irena iz 'Života na vagi' izgleda danas: 'I dalje se borim, morat ću na operaciju'

Jedna od najupečatljivijih kandidata protekle sedme sezone 'Života na vagi' svakako je 48-godišnja majka i baka Irena Pušec iz Donje Stubice, koja je ganula gledatelje svojom tužnom pričom jer zbog problema s debljinom četiri godine nije napustila svoj dom!

- Jako teško hodam, imam problema s nogama, koljena su mi gotova jer mi se voda nakuplja i zato sam se i prijavila u 'Život na vagi'. Ne mogu se pokrenuti, što me psihički ubija. Četiri godine nisam napustila svoj dom jer ne mogu hodati. Sama dalje ne mogu - kroz suze je govorila Irena kad je prvi put početkom rujna prošle godine stala na vagu u showu dok su je iz publike bodrili i sve to emotivno proživljavali njezini suprug, sestra, šogor i buduća snaha.

Foto: rtl

Vaga je tada pokazala da Irena ima 169,9 kilograma i da je pred njom dug put do boljeg života.

Irena Pušec je na finalnom vaganju sredinom prosinca prošle godine imala 138,8 kilograma, izgubila je 31,1 kilograma i tjelesnu masu smanjila za 18,3 posto, a nakon toga nastavila je svoju, kako kaže, borbu do kraja života. Sada se osjeća kao potpuno druga žena koja je za vikend bila na koncertu slavnih riječkih rokera, benda Leta3, i što je najvažnije - uspjela stajati puna tri sata!

Foto: rtl

- Nažalost, zbog jakih bolova u koljenima ne mogu vježbati koliko želim, ali moje se kretanje jako popravilo, eto, tri sata stajanja na koncertu i malo plesa uz muziku vam je najveći dokaz da sam bolje sa zdravljem. Noge mi više nisu toliko otečene, ne skuplja mi se voda, jedinu su ta koljena problem, no ako Bog da, do druge godine riješit ću i to. Liječnici su mi objasnili da moram riješiti jedno po jedno, a za svako koljeno treba šest mjeseci oporavka, ali najvažnije je da moji kilogrami ne idu gore i da se pripremam za operaciju. Borim se, redovito važem i ako koji kilogram skoči, sljedeći tjedan manje jedem i opet se vratim na staru kilažu. Nikad si više ne želim dopustiti da se vratim starim navikama, a uz moju obitelj i moje sestre, znam da ću ustrajati. Oni su moji bezuvjetna podrška i volim ih najviše - kaže Irena koja je presretna što sada može uživati i sa svojim unucima i nećacima.

Foto: Darko Tomas

- Jako sam zadovoljna svojim životom, sada sam žena kakva sam oduvijek željela biti - ne odustajem od sebe, živim novi život sa svojim suprugom i sa svojim sinovima i snahama, a moji su mi unuci najveća snaga. Imam i predivne nećakinje i nećake i bez obzira na njihove mlade godine, uvijek su uz mene - kaže Irena koja svoju prijavu u 'Život na vagi' smatra jednim od najboljih odluka u životu.

- Uvijek ću biti podrška svima koji su bili u showu, a pogotovo onima koji još nisu sigurni hoće li se prijaviti u novu sezonu - želim im reći da nikada ne smiju odustati od sebe. I kad misle da je kraj, da se ništa ne može promijeniti, da znaju da uvijek postoji nada, emisija 'Život na vagi' i treneri koji im mogu pomoći bez obzira na to koliko godina imali.