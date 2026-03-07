Pogledajte kako izgleda dvorac cajke Dragane Mirković zbog koje je natao metež u Splitu

Dok je u splitskom klubu pjevala Dragana Mirković, netko je dojavio da je postavljena bomba. Klub su ekspresno ispraznili, specijalizirani policajac obavio je protueksplozijski pregled. Bombe nije bilo te se nakon toga nastavilo s radom u klubu
Dragana Mirković, zbog koje je nastao metež u splitskom klubu, prije dvije godine otvorila nam je vrata svog dvorca nadomak Beča
Nepoznata osoba je u noći s petka na subotu dojavila da je u splitskom noćnom klubu u Marmontovoj ulici u Splitu, u kojem je nastupala srpska pjevačica Dragana Mirković postavljena bomba, javljaju čitatelji 24sata.
- Jutros, 7. ožujka 2026.g. u 00,23 sati na broj 192 pozivatelj je nazvao i naveo da je u klubu na području Splita postavljena bomba. Nakon toga na teren su odmah upućeni policijski službenici - rekli su nam iz policije.
Dodaju kako je objekt preventivno ispražnjen, te da je specijalizirani policajac obavio protueksplozijski pregled tijekom kojeg nije pronađeno eksplozivno sredstvo.
- Klub je nastavio s radom oko 1 sat. U tijeku je kriminalističko istraživanje - rekla nam je policija.
Dvorac kraj Beča kupila je 2010. i u njega ulaže već godinama jer, kako nam je ispričala, ima velike planove za njega.
- U njega sam se zaljubila zbog povijesti, kulture i umjetnosti. On ima to sve. Iako je bio bez krova, vrata i prozora, zaljubila sam se u njegovu povijest - rekla nam je tada pjevačica.
