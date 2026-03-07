Obavijesti

Galerija

Komentari 8
DOJAVA O BOMBI

Pogledajte kako izgleda dvorac cajke Dragane Mirković zbog koje je natao metež u Splitu

Dok je u splitskom klubu pjevala Dragana Mirković, netko je dojavio da je postavljena bomba. Klub su ekspresno ispraznili, specijalizirani policajac obavio je protueksplozijski pregled. Bombe nije bilo te se nakon toga nastavilo s radom u klubu
Pogledajte kako izgleda dvorac cajke Dragane Mirković zbog koje je natao metež u Splitu
Dragana Mirković, zbog koje je nastao metež u splitskom klubu, prije dvije godine otvorila nam je vrata svog dvorca nadomak Beča | Foto: Sanjin Strukić/Pixsell/X
1/18
Dragana Mirković, zbog koje je nastao metež u splitskom klubu, prije dvije godine otvorila nam je vrata svog dvorca nadomak Beča | Foto: Sanjin Strukić/Pixsell/X
Komentari 8

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026