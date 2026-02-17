Pogledajte kako je Joško Lokas vodio emisiju Potjere. Mnogi nisu primijetili ovaj detalj

U večerašnjoj epizodi 'Potjere' neki su primijetili jedan neobičan detalj. Riječ je o voditelju Jošku Lokasu, koji inače stoji dok vodi emisiju. No ovog puta - on je sjedio.

Foto: HRT Screenshot

Činjenica da je Lokas sjedio neke je zbunila, no to je, čini se, zbog ozljede zbog koje posljednjih tjedana hoda s ortozom na nozi. Za Story je početkom veljače ispričao kako mu je zima donijela neplaniranu i bolnu pauzu. Objasnio im je kako je, dok je nešto adaptirao u stanu, čisti prostor od radova pa je tako nekoliko puta izlazio na ulicu djelomično okovanu ledom. Tu je dionicu, kaže, prošao minimalno deset puta, ali posljednji je bio koban.

Foto: HRT Screenshot

Nakon nesreće je završio na pregledima, a ustanovljeno je da mu je stradao ligament gležnja, otkrhnuo se vrh jedne kosti i smrskan je meniskus. Iako su ozljede bile teške, operacija na sreću, nije bila potrebna. Čeka ga rehabilitacija koja uključuje fizikalnu terapiju od minimalno osam tjedana.

Foto: HRT Screenshot

- Ma ništa to. Najbitnije je da sam izbjegao nož. Idemo dalje. Bitno da je posljednja vreća smeća bačena (smijeh). Žao mi je jedino što sam otkazao put u Madrid - rekao je za Story.