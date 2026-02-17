Pogledajte kako je Joško Lokas vodio emisiju Potjere. Mnogi nisu primijetili ovaj detalj

Neki ljubitelji HRT-ovog kviza bili su zbunjeni zbog činjenice da je Joško Lokas emisiju vodio sjedeći, s obzirom na to da uvijek stoji
U večerašnjoj epizodi 'Potjere' neki su primijetili jedan neobičan detalj. Riječ je o voditelju Jošku Lokasu, koji inače stoji dok vodi emisiju. No ovog puta - on je sjedio.
Činjenica da je Lokas sjedio neke je zbunila, no to je, čini se, zbog ozljede zbog koje posljednjih tjedana hoda s ortozom na nozi. Za Story je početkom veljače ispričao kako mu je zima donijela neplaniranu i bolnu pauzu. Objasnio im je kako je, dok je nešto adaptirao u stanu, čisti prostor od radova pa je tako nekoliko puta izlazio na ulicu djelomično okovanu ledom. Tu je dionicu, kaže, prošao minimalno deset puta, ali posljednji je bio koban.
Nakon nesreće je završio na pregledima, a ustanovljeno je da mu je stradao ligament gležnja, otkrhnuo se vrh jedne kosti i smrskan je meniskus. Iako su ozljede bile teške, operacija na sreću, nije bila potrebna. Čeka ga rehabilitacija koja uključuje fizikalnu terapiju od minimalno osam tjedana.
- Ma ništa to. Najbitnije je da sam izbjegao nož. Idemo dalje. Bitno da je posljednja vreća smeća bačena (smijeh). Žao mi je jedino što sam otkazao put u Madrid - rekao je za Story.
