Obavijesti

Show

Komentari 6
NEKI SE ZBUNILI

Pogledajte kako je Joško Lokas vodio emisiju Potjere. Mnogi nisu primijetili ovaj detalj

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Pogledajte kako je Joško Lokas vodio emisiju Potjere. Mnogi nisu primijetili ovaj detalj
4
Foto: HRT Screenshot

Neki ljubitelji HRT-ovog kviza bili su zbunjeni zbog činjenice da je Joško Lokas emisiju vodio sjedeći, s obzirom na to da uvijek stoji

Admiral

U večerašnjoj epizodi 'Potjere' neki su primijetili jedan neobičan detalj. Riječ je o voditelju Jošku Lokasu, koji inače stoji dok vodi emisiju. No ovog puta - on je sjedio.

Foto: HRT Screenshot

Činjenica da je Lokas sjedio neke je zbunila, no to je, čini se, zbog ozljede zbog koje posljednjih tjedana hoda s ortozom na nozi. Za Story je početkom veljače ispričao kako mu je zima donijela neplaniranu i bolnu pauzu. Objasnio im je kako je, dok je nešto adaptirao u stanu, čisti prostor od radova pa je tako nekoliko puta izlazio na ulicu djelomično okovanu ledom. Tu je dionicu, kaže, prošao minimalno deset puta, ali posljednji je bio koban.

Foto: HRT Screenshot

Nakon nesreće je završio na pregledima, a ustanovljeno je da mu je stradao ligament gležnja, otkrhnuo se vrh jedne kosti i smrskan je meniskus. Iako su ozljede bile teške, operacija na sreću, nije bila potrebna. Čeka ga rehabilitacija koja uključuje fizikalnu terapiju od minimalno osam tjedana.

Foto: HRT Screenshot

- Ma ništa to. Najbitnije je da sam izbjegao nož. Idemo dalje. Bitno da je posljednja vreća smeća bačena (smijeh). Žao mi je jedino što sam otkazao put u Madrid - rekao je za Story.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Evo što će biti u Divljim pčelama danas: Zora ima jake mučnine
POPULARNA SERIJA

Evo što će biti u Divljim pčelama danas: Zora ima jake mučnine

Pogledajte što će se događati u novoj epizode mnogima omiljene serije na domaćim ekranima...
Evo što vas ovog utorka čeka u vašim omiljenim sapunicama
DNEVNI PREGLED

Evo što vas ovog utorka čeka u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 17. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Crno more', 'Tajne prošlosti'...
ŠOK FOTKA Sjećate se Ervina iz Big Brothera? Evo kako danas izgleda. Nabio je čak 170 kila!
NEVJEROJATNO

ŠOK FOTKA Sjećate se Ervina iz Big Brothera? Evo kako danas izgleda. Nabio je čak 170 kila!

Prošlo je desetljeće od regionalnog ‘Big Brothera’, a mnogi i dalje pamte Ervina Mujakovića koji je ljubovao sa Steffani i družio se sa sestrama Šegetin

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026