Pogledajte kako je Marijana Mikulić staru kuću pretvorila u obiteljski dom iz snova

Obitelj naše glumice Marijane Mikulić kupila je 2022. godine obiteljsku kuću koja je zahtjevala opsežnu renovaciju. Osim Marijane i supruga Josipa, u pomoć je priskočio i Marijanin otac koji je iz Širokog Brijega došao pomoći kćeri da što prije useli u svoj dom iz snova.

Glumica je zgode i nezgode s bauštele dijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu, a godinu dana kasnije, sa suprugom i tri sina uselila je u prekrasno renovinaru kuću s dvorištem.

- Jer doma je najljepše kad smo zajedno - napisala je glumica ispod jedne fotografije.

Obitelj je morala zamijeniti dotrajalu drvenu stolariju i podove te su srušili pregradne zidove kako bi dobili prostran dnevni boravak okupan svjetlom. U njenim objavama vidi se minimalistički stil s čisto bijelim zodvima i namještajem od svijetlog drveta i sivog namještaja, ali i visećim zlatnim lusterima. Iako je renovacija bila zahtjevna, glumica je sve podnijela s dozom humora. Dan nakon Sarajevo film festivala 2022. godine, Marijana se sama primila uklanjanja starog poda.

- Šta ti je život. Jučer crveni tepih, danas bauštela. Neprikladno opremljena, ali kad sam krenula nisam mogla stati! Otkrila sam razbijačicu u sebi, novi talent, nova strast. Jedno je sigurno, takva savršena antistres terapija, da mislim da me se moj izvođač neće riješiti ni kada završi radove kod nas - napisala je glumica.