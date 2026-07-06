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Pogledajte kako je Marijana Mikulić staru kuću pretvorila u obiteljski dom iz snova

Piše 24sata,
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Pogledajte kako je Marijana Mikulić staru kuću pretvorila u obiteljski dom iz snova
Foto: Instagram/Marijana Mikulić
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Marijana, njen otac i suprug, zasukali su rukave i sami sudjelovali u renovaciji kuće koja je godinu dana kasnije postala njihov novi obiteljski dom

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Obitelj naše glumice Marijane Mikulić kupila je 2022. godine obiteljsku kuću koja je zahtjevala opsežnu renovaciju. Osim Marijane i supruga Josipa, u pomoć je priskočio i Marijanin otac koji je iz Širokog Brijega došao pomoći kćeri da što prije useli u svoj dom iz snova.

Glumica je zgode i nezgode s bauštele dijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu, a godinu dana kasnije, sa suprugom i tri sina uselila je u prekrasno renovinaru kuću s dvorištem. 

- Jer doma je najljepše kad smo zajedno - napisala je glumica ispod jedne fotografije.

Obitelj je morala zamijeniti dotrajalu drvenu stolariju i podove te su srušili pregradne zidove kako bi dobili prostran dnevni boravak okupan svjetlom. U njenim objavama vidi se minimalistički stil s čisto bijelim zodvima i namještajem od svijetlog drveta i sivog namještaja, ali i visećim zlatnim lusterima. Iako je renovacija bila zahtjevna, glumica je sve podnijela s dozom humora. Dan nakon Sarajevo film festivala 2022. godine, Marijana se sama primila uklanjanja starog poda.

- Šta ti je život. Jučer crveni tepih, danas bauštela. Neprikladno opremljena, ali kad sam krenula nisam mogla stati! Otkrila sam razbijačicu u sebi, novi talent, nova strast. Jedno je sigurno, takva savršena antistres terapija, da mislim da me se moj izvođač neće riješiti ni kada završi radove kod nas - napisala je glumica. 

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